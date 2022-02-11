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Пропавший несколько дней назад в Тбилиси американец нашелся

Пропавший несколько дней назад в Тбилиси американец нашелся

Полиция обнаружила 39-летнего гражданина США, который разыскивался несколько дней, сегодня в Тбилиси 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Пропавшего в Грузии пять дней назад гражданина США нашли в Тбилиси живым, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Где и при каких обстоятельствах удалось найти 39-летнего американца, в министерстве внутренних дел не сообщили.Сообщение о пропаже Алекса Лоиджи распространили его знакомые в соцсетях и попросили помочь в поисках.По информации местных СМИ, мужчина приехал в Грузию в качестве туриста три месяца назад.В Грузии ищут пропавшего американца>>Последний раз на связь Алекс вышел 6 февраля. После чего он несколько дней не отвечал на звонки и смс-сообщения, а затем они и вовсе перестали до него доходить.По информации грузинских СМИ, с 3 по 7 февраля американец жил в одной из тбилисских гостиниц. Он практически не покидал номер и не общался с другими постояльцами. "Он практически не выходил из номера, был постоянно в нетрезвом состоянии. Мы нашли его спящего у двери ночью в 11-12 часов. Вызвали патруль. Не могли его разбудить. Полиция вызвала скорую, и его увезли. 8 числа он вернулся протрезвевшим, забрал свои вещи и ушел", - сказала директор отеля Хатуна Какулия в эфире телеканала "Имеди".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, пропавшие без вести в грузии, сша, происшествия