https://sputnik-georgia.ru/20220212/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-20-326-264370178.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 20 326

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 20 326

За последние 24 часа от коронавируса скончались 57 человек, выздоровели за сутки 48 468 человек, а с начала пандемии – 1 226 619 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T10:57+0400

2022-02-12T10:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 20 326. Скончались 57 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 438 353 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 48 468 человек, а с начала пандемии – 1 226 619. Скончались 5 516.В Грузии сокращены сроки карантина при коронавирусе>>За сутки сделано 65 829 тестов, в том числе 40 367 на антиген и 5 462 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 30,88%, за последние 14 дней – 31,06%, за последние семь дней – 33,18%.К этому времени сделано 2 772 264 прививки, в том числе за последние сутки 3 396.В карантине в данное время находятся 41 человек, в стационарах – 6 100, в ковид-гостиницах – 1 758.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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