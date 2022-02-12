https://sputnik-georgia.ru/20220212/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-12-fevralya-264374504.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 12 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 12 февраля

В клиниках Грузии к этому времени 1 261 тяжелый ковид-пациент, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T14:57+0400

2022-02-12T14:57+0400

2022-02-12T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Наибольшее число инфицированных коронавирусом из 20 326 новых случаев за последние сутки выявлено в Тбилиси – 9 535, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 3 269, Аджария – 1 488, Самегрело - Земо Сванети – 1 337, Квемо Картли – 1 145, Кахети – 1 127, Шида Картли – 1 079, Гурия – 572, Мцхета-Мтианети – 370, Самцхе-Джавахети –307, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 97.В стране за последние сутки сделано 65 829 тестов на коронавирус: 40 367 – на антиген и 25 462 – ПЦР-теста.В Грузии сокращены сроки карантина при коронавирусе>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 438 353 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 48 468 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 226 619 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 57 человек, а с начала пандемии – 15 516.На данный момент в Грузии 196 192 активных случая, из них 6 100 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 261 пациента тяжелое, из них 278 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 758 пациентов находятся в ковид-гостиницах, 188 334 инфицированных пациента проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 41 человек.Показатель положительности, по данным на 11 февраля, составляет 30,88%, за две недели – 31,06%, за семь дней – 33,18%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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