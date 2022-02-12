https://sputnik-georgia.ru/20220212/koronavirus-v-uchebnykh-zavedeniyakh-gruzii-skolko-shkol-pereshli-na-distantsionku-264373706.html

Коронавирус в учебных заведениях Грузии: сколько школ перешли на дистанционку

Коронавирус в учебных заведениях Грузии: сколько школ перешли на дистанционку

Во всех школах Грузии ведется постоянное тестирование преподавателей и сотрудников школьных администраций 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T14:07+0400

2022-02-12T14:07+0400

2022-02-12T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Грузии к этому времени из 2 085 государственных и 217 частных школ, на дистанционное обучение перешли 732.Как сообщает Минобразования Грузии, учебный процесс в государственных и частных школах по всей стране продолжается в смешанном формате. За последние семь дней коронавирус подтвержден у 6,5% учителей и 2,5% учащихся.Что касается учителей, 135 педагогов из группы риска перешли на дистанционный формат преподавания. На данный момент вакцинировано 73,6% учителей и сотрудников школьных администраций.Чего ждать от "омикрона" на будущей неделе - прогнозы эксперта>>В целях обеспечения более безопасной учебной среды в школах, учителя, которые перенесли коронавирус или вакцинированы обеими дозами, должны делать ПЦР-тесты на коронавирус раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или не вакцинированные, – один раз в неделю быстрым тестом на антиген.Тестирование сотрудников более 400 государственных и частных школ проводят специально переподготовленные школьные врачи. В школах, где врачи еще не прошли обучение, процесс тестирования по-прежнему организует Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья.Грузия на пике шестой волны коронавируса. С начала пандемии в стране уже зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования COVID-19. К этому времени, по данным Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья, вакцинировано чуть 38,64 % взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, школа, общество