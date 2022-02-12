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"Национальное движение" представило своего кандидата на промежуточных выборах в Батуми
"Национальное движение" представило своего кандидата на промежуточных выборах в Батуми
Своим кандидатом на выборах ЕДН выдвинуло сына скончавшегося однопартийца Нугзара Путкарадзе 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T22:01+0400
2022-02-12T22:01+0400
2022-02-12T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) представила своего кандидата на промежуточных выборах мажоритарного депутата в совещательный орган (сакребуло) Батуми.Промежуточные выборы в Батуми состоятся 2 апреля. Горожанам предстоит выбрать своего представителя в сакребуло на место скончавшегося избранного осенью мажоритария от ЕНД Нугзара Путкарадзе."Хочу представить грузинской общественности сына Нугзара Путкарадзе – Мате Путкарадзе. Человек, который вступает в борьбу там, где победил отец, там, где отец одержал убедительную победу в первом туре", – сказал председатель ЕНД Ника Мелия на встрече с батумцами.Промежуточные выборы в Грузии: партии сами выберут номера в бюллетенях>>Конкурентом Путкарадзе на выборах выступит кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", замглавы Минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе.Кроме того, 2 апреля пройдут промежуточные выборы в парламент Грузии в Рустави и Гардабани. Они были назначены в связи с тем, что избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра Рустави.Всего для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.Парламентские выборы прошли в Грузии по смешанной системе – мажоритарной и пропорциональной (по партийным спискам). Если парламент покидает депутат, избранный по пропорциональной системе, его место занимает следующий из партийного списка. Замена же мажоритарного депутата возможна только новыми выборами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, батуми, выборы, единое нацдвижение, политика
"Национальное движение" представило своего кандидата на промежуточных выборах в Батуми
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Своим кандидатом на выборах ЕДН выдвинуло сына скончавшегося однопартийца Нугзара Путкарадзе
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) представила своего кандидата на промежуточных выборах мажоритарного депутата в совещательный орган (сакребуло) Батуми.
Промежуточные выборы в Батуми состоятся 2 апреля. Горожанам предстоит выбрать своего представителя в сакребуло на место скончавшегося избранного осенью мажоритария от ЕНД Нугзара Путкарадзе.
"Хочу представить грузинской общественности сына Нугзара Путкарадзе – Мате Путкарадзе. Человек, который вступает в борьбу там, где победил отец, там, где отец одержал убедительную победу в первом туре", – сказал председатель ЕНД Ника Мелия на встрече с батумцами.
Конкурентом Путкарадзе на выборах выступит кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", замглавы Минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе.
Кроме того, 2 апреля пройдут промежуточные выборы в парламент Грузии в Рустави и Гардабани. Они были назначены в связи с тем, что избранная в 2020 году Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра Рустави.
Всего для участия в парламентских выборах и выборах в батумское сакребуло регистрацию прошли 11 партий, которые должны представить своих кандидатов до 4 марта.
Парламентские выборы прошли в Грузии по смешанной системе – мажоритарной и пропорциональной (по партийным спискам). Если парламент покидает депутат, избранный по пропорциональной системе, его место занимает следующий из партийного списка. Замена же мажоритарного депутата возможна только новыми выборами.
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