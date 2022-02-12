https://sputnik-georgia.ru/20220212/propitannaya-narkotikami-odezhda-v-penitentsiarnoe-uchrezhdenie-ne-popala-264371276.html
Пропитанная наркотиками одежда в грузинскую тюрьму не попала
Пропитанная наркотиками одежда в грузинскую тюрьму не попала
Обе попытки передачи заключенным наркотических веществ через почту Грузии были зафиксированы в пенитенциарном учреждении №15 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T12:41+0400
2022-02-12T12:41+0400
2022-02-12T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Два человека задержаны за попытку передать заключенному наркотиков, сообщает министерство юстиции Грузии.Как говорится в сообщении, генеральной инспекцией Минюста в интенсивном взаимодействии со Специальной пенитенциарной службой и Генеральной прокуратурой были проведены следственно-процессуальные действия по факту незаконного приобретения, хранения и передачи наркотиков осужденному, помещенному в пенитенциарное учреждение, в результате чего на основании постановления суда задержаны два человека.Следствие установило, что 29 декабря 2021 года в отдел передач тюрьмы №15 почтой Грузии была доставлена посылка для одного из осужденных.Коронавирус в тюрьмах Грузии - последние данные>>При досмотре посылки было установлено, что шнурок в поясе спортивных штанов, находящихся в посылке, пропитан наркотиком – бупренорфином. Отправитель установлен и задержан.Второй задержанный также пытался передать заключенному пенитенциарного учреждения №15 наркотические вещества через почту Грузии. В его посылке находилась куртка, в подкладке которой сотрудники Специальной пенитенциарной службы обнаружили два лоскутка белой ткани, пропитанные героином.Генеральная инспекция Минюста продолжает расследование уголовного дела и заявляет, что по-прежнему будет строго следовать закону и продолжит борьбу с преступностью в системе Минюста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Пропитанная наркотиками одежда в грузинскую тюрьму не попала
12:41 12.02.2022 (обновлено: 13:25 12.02.2022) Подписаться на
Обе попытки передачи заключенным наркотических веществ через почту Грузии были зафиксированы в пенитенциарном учреждении №15
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Два человека задержаны за попытку передать заключенному наркотиков, сообщает
министерство юстиции Грузии.
Как говорится в сообщении, генеральной инспекцией Минюста в интенсивном взаимодействии со Специальной пенитенциарной службой и Генеральной прокуратурой были проведены следственно-процессуальные действия по факту незаконного приобретения, хранения и передачи наркотиков осужденному, помещенному в пенитенциарное учреждение, в результате чего на основании постановления суда задержаны два человека.
Следствие установило, что 29 декабря 2021 года в отдел передач тюрьмы №15 почтой Грузии была доставлена посылка для одного из осужденных.
При досмотре посылки было установлено, что шнурок в поясе спортивных штанов, находящихся в посылке, пропитан наркотиком – бупренорфином. Отправитель установлен и задержан.
Второй задержанный также пытался передать заключенному пенитенциарного учреждения №15 наркотические вещества через почту Грузии. В его посылке находилась куртка, в подкладке которой сотрудники Специальной пенитенциарной службы обнаружили два лоскутка белой ткани, пропитанные героином.
Генеральная инспекция Минюста продолжает расследование уголовного дела и заявляет, что по-прежнему будет строго следовать закону и продолжит борьбу с преступностью в системе Минюста.
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