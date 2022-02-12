https://sputnik-georgia.ru/20220212/spaset-li-rossiya-ukrainu-264368261.html

Спасет ли Россия Украину

Спасет ли Россия Украину

Международный обозреватель Ирина Алкснис в статье для Sputnik поделилась мнением об итогах переговоров политических советников "нормандского формата" 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T10:32+0400

2022-02-12T10:32+0400

2022-02-12T10:32+0400

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В то самое время, когда в Москве Сергей Шойгу общался со своим британским коллегой – министром обороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев потребовал от Москвы "предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму". Ну а параллельно сразу несколько стран, начиная с США и заканчивая Японией, призвали своих граждан покинуть территорию Украины.Вся эта впечатляющая движуха началась спустя несколько часов после завершения очередной встречи политических советников "нормандского формата", состоявшейся в четверг в Париже. Переговоры, от которых не ждали никаких прорывов, эти ожидания полностью оправдали. По их результатам Дмитрий Козак возложил ответственность за срыв минского процесса на Украину и Запад. И в целом глава российской делегации был очень резок в оценках сложившейся ситуации, заявив, что урегулирование конфликта находится на нуле, и назвав прошедшие семь лет после подписания "полным блефом" .Дело в том, что все прошедшие годы главные усилия по торпедированию и пересмотру Минских соглашений предпринимаются по линии изменения интерпретации написанного в них. Кстати, в теории - это вполне разумный заход: поговорка про закон, который как дышло, как раз про юридическую казуистику, которая ищет зацепки в документах с целью придать им желаемый смысл.Вот только ровно семь лет назад – в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года – на переговорах с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом в Минске со стороны России участвовал профессиональный юрист. В результате документ оказался составлен настолько однозначно, что за прошедшее время, несмотря на все усилия, в нем так и не удалось найти зацепки для иного толкования написанного. Что в очередной раз подтвердила и история Козака с Кембриджским словарем.При этом, хотя все участники довольно мрачно оценили результаты прошедшей встречи, наверное, нельзя сказать, что она была совсем уж провальной. Один факт, что переговоры шли почти девять часов, свидетельствует о том, что разговор был. Все-таки, когда между сторонами стоит непреодолимая стена противоречий и неготовности общаться, подобные мероприятия заканчиваются намного быстрее.И вот это противоречие – девятичасовой переговорный процесс и отсутствие малейшего содержательного прогресса – обнажает сложнейшую ситуацию и глухой тупик, в котором оказались (а вернее, в который сами себя завели) украинские власти. Собственно, "перформанс" Кулебы только подтверждает это.Уже многими подмечалось странное, если не сказать шизофреничное поведение Киева в нынешнем кризисе. Украинские власти то категорически отрицают планы "российского вторжения", то обвиняют Москву в подготовке агрессии, то стараются сгладить напряженность, то выступают с откровенными провокациями. При этом на линии разграничения наблюдается впечатляющее затишье, которого давно не было.Объяснение этим странностям лежит на поверхности. Крупный военный конфликт нужен исключительно США и Великобритании, которые столкнулись с конгломератом тяжелейших системных проблем (экономических, внутри- и геополитических) и стремятся решить их многократно проверенным способом – стравив между собой третьи страны в кровопролитном конфликте. Вот уже более 100 дней сплошным потоком поступающие новости подтверждают, что именно Штаты и Британия выступают главными застрельщиками эскалации, причем организованной ими на пустом месте.Больше никто – ни Россия, ни Западная Европа, ни Украина – в войне не заинтересован категорически.Более того, для Киева помимо уже имеющихся издержек (вроде бегства из страны инвесторов) это грозит полномасштабной катастрофой, включая личный крах для большей части украинских элит.Последние вполне отдают себе отчет, что им, как и всей стране, уготована роль жертвенного барашка в борьбе англосаксов за собственное выживание. Правда, руки у них в значительной степени связаны. Вот и приходится уже четвертый месяц наблюдать удивительные метания, когда одни и те же люди выполняют самоубийственные для них распоряжения заокеанского сюзерена, реализующего глобально-великодержавные планы, и одновременно пытаются сгладить напряженность с Россией, защищая собственные интересы и, в конечном счете, спасая свои шкуры.А учитывая проявляемое англосаксами упорство, включая сегодняшние призывы покинуть Украину гражданам США, похоже, они готовы пойти на все, чтобы добиться своего.Теперь судьба Украины и киевских властей зависит от того, какой ответ даст Россия на разрушительные, провокационные и разжигающие войну действия Вашингтона, который явно вознамерился сжигать в топке собственного спасения сателлитов и младших партнеров.Хорошо бы из поучительного, если не сказать катастрофического украинского опыта извлекли полезный урок и другие постсоветские страны, геополитически упорно ставящие на США.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220211/kiev-manipuliruet-mneniem-parizha-i-berlina--kozak-o-peregovorakh-v-germanii-264364364.html

https://sputnik-georgia.ru/20210113/Dlya-Ukrainy-bylo-by-samoubiystvom-vozobnovit-boevye-deystviya-v-Donbasse-Kozak-250599879.html

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