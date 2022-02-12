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Цена на азербайджанскую нефть достигла пика – $98,23 за баррель

Цена на азербайджанскую нефть достигла пика – $98,23 за баррель

По прогнозам ОПЕК, в 2022 году добыча нефти в Азербайджане увеличится на 81 тысячу баррелей в сутки – до 820 тысяч баррелей 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T14:28+0400

2022-02-12T14:28+0400

2022-02-12T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Азербайджанская нефть продолжает дорожать – в пятницу, 11 февраля, баррель Azeri Light на мировом рынке подорожал на 0,79% или $0,77 – до $98,23, сообщает Sputnik Азербайджана.Накануне, 10 февраля, азербайджанская нефть подорожала на 1,42% или $1,35 – до $97,46.В то же время сегодня цены на эталонные марки нефти на мировом рынке показали незначительное снижение. Баррель Brent подешевел в пятницу на утренних торгах на 0,56% – до $90,94, цена на WTI упала на 0,67% – до $89,43 за баррель.Почему цены на бензин в Грузии вырастут еще больше – мнение эксперта>>После позитивного прогноза ОПЕК по спросу на нефть ожидается, что рынок прогреется в ближайшие дни. В отчете ОПЕК указывается, что в 2022 году картель ожидает увеличение спроса до 100,8 млн баррелей в сутки, что на 0,7 млн баррелей превзойдет объемы докризисного 2019 года.Росту цен на "черное золото" также способствует напряженная геополитическая ситуация в сразу нескольких регионах. Так, в Ливии назрел новый политический конфликт, в результате которого в страну вернулось двоевластие. Кроме того, ситуация остается напряженной между Россией и Украиной, что также толкает цены на нефть вверх.Аналитики ожидают, что сокращение запасов нефти в США и растущий спрос вкупе с геополитической напряженностью приведут к росту цен до $120 уже до конца первого квартала 2022 года.Прогноз ОПЕК по нефтедобыче в АзербайджанеВ 2022 году добыча нефти в Азербайджане вырастет на 81 тысячу баррелей в сутки – до 820 тысяч баррелей, говорится в февральском отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, эксперты нефтяного картеля не изменили свой прогноз по нефтедобыче в республике на текущий год.Между тем, согласно отчету ОПЕК, в декабре 2021 года в Азербайджане выросла добыча нефти на 10 тысяч баррелей в сутки в месячном сравнении, до 750 тысяч баррелей ежедневно.По сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, этот показатель увеличился на 20 тысяч баррелей в сутки, говорится в отчете.Ожидается, что добыча жидких углеводородов в Азербайджане увеличится по итогам января 2022 года в среднем до 810 тысяч баррелей в сутки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, азербайджан, цены на нефть, экономика