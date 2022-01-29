https://sputnik-georgia.ru/20220129/pochemu-tseny-na-benzin-v-gruzii-vyrastut-esche-bolshe--mnenie-eksperta-263973561.html

Почему цены на бензин в Грузии вырастут еще больше – мнение эксперта

Почему цены на бензин в Грузии вырастут еще больше – мнение эксперта

За прошедший год наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива пришелся на Туркменистан – 21,3% от общего объема импорта 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T09:01+0400

2022-01-29T09:01+0400

2022-01-29T09:11+0400

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вано мтвралашвили

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цены на топливо

цены на нефть

бензин

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Цены на нефтепродукты в Грузии вырастут примерно на 3-5 тетри в течение одной-двух недель, заявил Sputnik Грузия председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили.За 2021 год цены на нефтепродукты – бензин и дизельное топливо – в Грузии в среднем выросли на 35 тетри, причина – рост цен на нефть на мировых рынках.В то же время спрос на автомобильное топливо увеличился в 2021 году. Импорт нефтепродуктов вырос на 3,9%, по сравнению с тем же периодом 2020 года, и на 4,8% по сравнению с допандемийным 2019 годом."Ситуация со стоимостью топлива довольно сложная, учитывая что Грузия практически на 100% зависима от импорта. На данном этапе фиксируются рекордно высокие цены на нефтепродукты, как на бензин и дизель. Стоимость нефти самая высокая с 2014 года. Эта данность ставит работающие в Грузии кампании в довольно сложное положение. По всей вероятности, стоимость топлива в Грузии вырастет на 3-5 тетри в течении одной-двух недель", – заявил Мтвралашвили.Решение ОПЕК+ не менять стратегию обрушило цены на нефть >>По словам главы СИНГ, стоимость топлива в Грузии, зависящей от импорта, определяется международными ценами на нефть в соответствии с S&P Global Platts. Сегодня цены на топливо выросли во всех странах.Кроме того, по информации Мтвралашвили, у ОПЕК+ регламентированное производство нефти, он сократил производство и в мире дисбаланс между производством и спросом. Спрос намного выше."Вместе с тем, напряжена геополитическая ситуация, в том числе между Россией и Украиной. Если ситуация ухудшится, то это сделает стоимость нефти непрогнозируемой. Сегодня баррель около 87-89 долларов. Ничего не остается до 100 долларов. Всячески напряженная геополитическая ситуация в отношении стран крупных нефтепроизводителей увеличит стоимость нефти", – сказал он.За счет чего выросло потребление топлива"Учитывая рост цен на продукцию, может показаться странным, почему выросло потребление. Но основной причиной является значительный рост экономики Грузии в 2021 году. Соответственно, рост активности в стране", – сказал Мтвралашвили.Также, по его словам, важным фактором является то, что в условиях пандемии в целях безопасности многие автовладельцы отдают предпочтение передвижению на собственных автомобилях, нежели на общественном транспорте.Почему в Грузии растет цена на бензин: глава Минэкономики назвала причины >>По прогнозам Мтвралашвили, ожидается, что в текущем году потребление может только вырастит, если только не помешает ситуация с COVID-19 и высокая инфляция, что бьет по платежеспособности населения.Годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%.Откуда импортировали нефтепродуктыЗа прошедший год наибольший объем импорта бензина и дизельного топлива пришелся на Туркменистан – 244 601 тонна, что составляет 21,3% от общего объема импорта. Туркменистан впервые был определен как крупнейший поставщик бензина и дизельного топлива в страну. Среди них он является крупнейшим поставщиком бензинового топлива (только марки А-91).Далее следуют: Интересно, что рост импорта из Туркменистана обусловлен низкой стоимостью продукции, которая довольно низкого качества. И спрос на нее обусловлен лишь ценой, и в условиях тяжелой экономической ситуации в Грузии, потребители все же делали выбор на топливо из этой страны. Но в этом году таких данных не ожидается, так как все уже разобрались и на практике убедились, что все дело в низком качестве, и выбор будет сделан в пользу стран, поставляющих качественный продукт.Инфляция в Грузии по-прежнему на запредельном уровне – новая статистика >>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть – импортируют напрямую.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 3,18-3,23 лари за литр, регуляр – 3,09-3,19 лари за литр, супер – 3,26-3,33 лари за литр, евро дизель – 3,07-3,19 лари за литр, дизель – 1,59-3,04 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,0521 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, вано мтвралашвили, союз импортеров нефтепродуктов грузии, цены на топливо, цены на нефть, бензин