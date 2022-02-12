https://sputnik-georgia.ru/20220212/ubiytse-suprugov-v-kakheti-prokuratura-predyavila-obvinenie-zaochno-264386816.html
Убийце супругов в Кахети прокуратура предъявила обвинение заочно
Убийце супругов в Кахети прокуратура предъявила обвинение заочно
За двойное убийство и насилие в отношении несовершеннолетней девочки обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 12.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-12T22:53+0400
2022-02-12T22:53+0400
2022-02-12T22:55+0400
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Подозреваемому в убийстве супружеской пары в селе Кондоли Телавского района (регион Кахети) заочно предъявлено обвинение, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.Следствием МВД установлено, что обвиняемый работал на одной из животноводческих ферм в селе Кондоли вместе с жертвами. Ему стало известно, что супруги хранят 20 тысяч долларов, и чтобы завладеть ими, решает их убить.Убийство произошло поздно вечером 10 февраля. Мужчина выстрелил в супругов и они скончались на месте от полученных ран. Кроме того, злоумышленник угрожал 16-летней дочери своих жертв, которая стала единственным свидетелем произошедшего. Он связал девочку и скрылся с места преступления.Убил супругов и связал их дочь: 16-летняя девочка рассказала обо всем>>Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений" и "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении к обвиняемому заключения в качестве меры пресечения.Следствие по делу продолжается. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Убийце супругов в Кахети прокуратура предъявила обвинение заочно
22:53 12.02.2022 (обновлено: 22:55 12.02.2022) Подписаться на
За двойное убийство и насилие в отношении несовершеннолетней девочки обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik.
Подозреваемому в убийстве супружеской пары в селе Кондоли Телавского района (регион Кахети) заочно предъявлено обвинение, сообщает
Генеральная прокуратура Грузии.
Следствием МВД установлено, что обвиняемый работал на одной из животноводческих ферм в селе Кондоли вместе с жертвами. Ему стало известно, что супруги хранят 20 тысяч долларов, и чтобы завладеть ими, решает их убить.
Убийство произошло поздно вечером 10 февраля. Мужчина выстрелил в супругов и они скончались на месте от полученных ран. Кроме того, злоумышленник угрожал 16-летней дочери своих жертв, которая стала единственным свидетелем произошедшего. Он связал девочку и скрылся с места преступления.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений" и "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством о применении к обвиняемому заключения в качестве меры пресечения.
Следствие по делу продолжается.
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