https://sputnik-georgia.ru/20220211/za-chto-poplatilis-zhiznyu-suprugi-novye-detali-ubiystva-na-vostoke-gruzii-264360242.html

За что поплатились жизнью супруги: новые детали убийства на востоке Грузии

За что поплатились жизнью супруги: новые детали убийства на востоке Грузии

Единственным свидетелей зверского убийства супружеской пары стала их 16-летняя дочь 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T17:41+0400

2022-02-11T17:41+0400

2022-02-11T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Стали известны новые детали двойного убийства в селе Кондоли Телавского района (регион Кахети).Накануне поздно ночью на одной из ферм была убита супружеская пара – 46-летний Георгий Джибиашвили и 43-летняя Мака Зурабашвили.По одной из версий, мотивом убийства были деньги. Речь идет о 30 тысячах долларов, которые супруги получили после продажи собственного виноградника и о которых стало известно злоумышленнику.Подозреваемый в убийстве уже идентифицирован. По данным СМИ, это 34-летний мужчина, работающий пастухом на ферме, принадлежащей родственникам пары.На востоке Грузии убиты супруги>>"Они продали виноградники, и у них были деньги. Мой дядя работал там смотрителем, следил за всем. А этот парень работал пастухом. У него была зарплата 700-800 лари. Очевидно, когда он узнал о деньгах, срочно все спланировал и совершил это ужасное дело", - рассказал родственник погибшего Леван Матиашвили в эфире телеканала "Мтавари архи".Также стало известно, что единственным свидетелем жестокого преступления стала 16-летняя дочь убитых. Как рассказывают близкие, супружеская пара и предполагаемый убийца в тот день сидели за одним столом. А до совершения убийства он подсыпал яд супругам в бутылку Кока-колы.Девочка была в другой комнате, когда услышала звук выстрела. Когда она выскочила на звук, отец был уже мертв, а мать - ранена. Она кинулась на мужчину и даже смогла ударить его ножом, но рана оказалась несерьезной, и тот сумел связать девочку веревкой."Он связал ее на втором этаже и сказал: твои родители скоро умрут, и требовал сказать, где лежат деньги", - рассказала соседка Мадона Бидзинашвили.Между тем, мать подростка, несмотря на тяжелое ранение, сумела позвонить по телефону родственникам и сообщить им о происходящем.После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Забрать деньги он так и не смог.Как сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД, предположительный преступник установлен, проводятся следственно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статье "убийство".По информации СМИ, ранее пастух также был судим за убийство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220209/genprokuratura-gruzii-raskryla-detali-ubiystva-v-marneuli-264294215.html

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