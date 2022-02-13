https://sputnik-georgia.ru/20220213/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-15-712-264389394.html
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 15 712
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 15 712
За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, выздоровели за сутки 21 623 человека 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T10:52+0400
2022-02-13T10:52+0400
2022-02-13T11:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 15 712. Скончались 40 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 454 065 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 21 623 человека, а с начала пандемии – 1 248 242. Скончались 15 556.В Грузии сокращены сроки карантина при коронавирусе>>За сутки сделано 46 425 тестов, в том числе 26 163 на антиген и 20 262 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 33,84%, за последние 14 дней – 31,66%, за последние семь дней – 32,85%.К этому времени сделано 2 774 755 прививок, в том числе за последние сутки 2 089.В карантине в данное время находится 21 человек, в стационарах – 6 123, в ковид-гостиницах – 1 581.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 15 712
10:52 13.02.2022 (обновлено: 11:03 13.02.2022) Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончались 40 человек, выздоровели за сутки 21 623 человека
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 15 712. Скончались 40 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 454 065 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 21 623 человека, а с начала пандемии – 1 248 242. Скончались 15 556.
За сутки сделано 46 425 тестов, в том числе 26 163 на антиген и 20 262 ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 33,84%, за последние 14 дней – 31,66%, за последние семь дней – 32,85%.
К этому времени сделано 2 774 755 прививок, в том числе за последние сутки 2 089.
В карантине в данное время находится 21 человек, в стационарах – 6 123, в ковид-гостиницах – 1 581.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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