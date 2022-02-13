https://sputnik-georgia.ru/20220213/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-13-fevralya-264392741.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 февраля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 13 февраля

На данный момент в Грузии 190 241 активный случай, из них 6 123 нуждаются в стационарном лечении, состояние 1 270 пациентов тяжелое 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T15:31+0400

2022-02-13T15:31+0400

2022-02-13T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Наибольшее число случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявлено в Тбилиси – 7 713 из 15 712 , сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.Ситуация по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 46 425 тестов на коронавирус: 26 163 – на антиген и 20 262 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 454 065 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 21 623 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 248 242 пациента.Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов >>Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 40 человек, а с начала пандемии – 15 556.На данный момент в Грузии 190 241 активный случай, из них 6 123 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 270 пациентов тяжелое, из них 284 подключены к аппарату искусственного дыхания, 1 581 пациент находится в ковид-гостиницах, 182 537 инфицированных пациентов проходят курс лечения на дому.Показатель положительности, по данным на 12 февраля, составляет 33,84%, за две недели – 31,66%, за семь дней – 32,85%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19