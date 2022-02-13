https://sputnik-georgia.ru/20220213/goroskop-na-segodnya-14-fevralya-2022-po-znakam-zodiaka-264381407.html

Гороскоп на сегодня 14 февраля 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 14 февраля 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 14 февраля, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет достигнуть намеченной цели – подняться по карьерной... 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T10:04+0400

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грузия

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 14 февраля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвны 14 февраля справятся со всеми делами, если не будут тратить время на пустяки. Представители знака зодиака должны принять важное решение, которое окажет влияние на их дальнейшую судьбу. По гороскопу для знака зодиака благоприятны сегодня активный отдых и развлечения. Одиноких ждет любовное приключение, однако в серьезные отношения не перерастет.ТелецТельцы 14 февраля получат шанс подняться по карьерной лестнице – знаку зодиака нужно действовать, чтобы не упустить подходящий момент. Окружающая обстановка потребует от Тельцов сегодня собранности и выдержки. По гороскопу, вечер знаку зодиака лучше провести с любимым человеком - поход в ресторан или ужин на двоих будет достойным завершением дня.БлизнецыБлизнецам 14 февраля даже совсем простая работа сегодня может представиться изнурительной. Представителям знака зодиака нужно воздержаться от серьезных трат, иначе вскоре могут остаться без финансовых средств. По гороскопу, Близнецам придется сегодня самостоятельно заниматься многими домашними вопросами. Уют семейного гнездышка поможет набраться сил.РакРакам 14 февраля желательно повышать квалификацию, а вот мошенников лучше остерегаться, чтобы не потерять деньги. Представители знака зодиака сегодня внезапно загрустят - гороскоп рекомендует им не впадать в депрессию и приготовиться к переменам. Раку нужно больше двигаться - благоприятно сегодня и для пеших прогулок на свежем воздухе.ЛевЛьвам 14 февраля осторожность нужно проявить при решении финансовых вопросов и при контактах с малознакомыми людьми, так как высока вероятность обмана. Для любовных отношений сегодня неблагоприятно – скандалы и обиды будут возникать на пустом месте. Львам, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, нужно воздержатся сегодня от физической активности.ДеваДевы 14 февраля смогут добиться многого, если приложат максимум усилий. Знаку зодиака придется сегодня выяснять отношения с окружающими - это отразится на самочувствии, и Девы почувствуют усталость и перенапряжение. Знаку зодиака вечер нужно провести в кругу семьи и друзей. Благоприятно сегодня для налаживания отношений с близким человеком.ВесыВесы 14 февраля должны пристально следить за отношениями в коллективе, так как конфликты между сотрудниками могут привести к проблемам. Подъем энергетического потенциала знака зодиака будет способствовать положительным переменам в жизни. Супружеские отношения Весов полны гармонии и страсти – благоприятно сегодня и для зачатия. Одиноких ждет встреча с партнером.СкорпионСкорпионам 14 февраля не стоит начинать новые проекты. Финансовое положение знака зодиака нормальное, но им придется экономить. Гороскоп советует Скорпионам уединиться сегодня с партнером и вдохнуть в отношения больше страсти. Знаку зодиака необходимо уделить больше внимания здоровью и в случае необходимости возобновить прерванный курс лечения.СтрелецСтрельцам 14 февраля нужно продемонстрировать свою деловую хватку – это поможет продвинуться по карьерной лестнице. Мнительность и обман станут причиной необдуманных поступков. По гороскопу, вспыльчивость Стрельцов помешает при решении любых дел, поэтому знаку зодиака нужно сдержать свои эмоции. Легкий флирт поможет поднять самооценку.КозерогКозероги 14 февраля успешно реализуют любые операции, связанные с коммерческой деятельностью. Знак зодиака, чтобы избежать конфликтов с окружающими, должен быть предельно осторожными в общении. В семье ожидаются приятные хлопоты. На личном фронте особых перемен не ожидается – гороскоп не рекомендует форсировать сегодня взаимоотношения с партнером.ВодолейВодолеям 14 февраля вести деловые переговоры и заключать важные сделки не следует. Знаку зодиака в выражениях нужно быть сдержаннее, так как бескомпромиссность в общении приведет к смене работы. По гороскопу Водолеи завершат сегодня бесперспективные отношения и начнут все с чистого листа. Воздержитесь от физической активности, чтобы избежать проблем со здоровьем.РыбыРыбы 14 февраля должны закрепиться на достигнутых позициях. Знаку зодиака желательно сегодня заняться домашней работы. По гороскопу Рыбы должны уединиться сегодня со своей второй половинкой в романтическом месте, чтобы вдохнуть в отношения больше страсти. Благоприятно для незапланированных покупок, а вот поход в бассейн лучше отложить, чтобы не подхватить инфекцию.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, гороскоп