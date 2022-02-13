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Президент Германии переизбран на второй срок

Президент Германии переизбран на второй срок

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран президентом страны на второй пятилетний срок. 13.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран президентом страны на второй пятилетний срок.Для избрания президента был созван специальный конституционный орган страны - Федеральное собрание Германии, которое состоит из депутатов бундестага и представителей регионов Германии, которых назначают региональные парламенты.В этот раз Федеральное собрание состояло из 1472 человек, среди назначенных представителей регионов были известные лица, как бывший канцлер Ангела Меркель, соосновательница компании-разработчика вакцины против коронавируса Озлем Тюречи, популярный эксперт-вирусолог Кристиан Дростен, тренер национальной футбольной сборной Ханси Флик, астронавт Александр Герст.Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц >>Штайнмайер занимает пост президента ФРГ с 19 марта 2017 года, когда он сменил Йоахима Гаука. Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде, Северный Рейн - Вестфалия, в Социал-демократической партии Германии состоит с 1975 года. Работал в 1990 годы с экс-канцлером Герхардом Шредером сначала в его бюро как премьер-министра Нижней Саксонии, затем в федеральных структурах во время его канцлерства.В 2005-2009 годах, а также в 2013-2017 годах занимал пост министра иностранных дел ФРГ, в 2007-2009 при этом был вице-канцлером.

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в мире, германия, новости, политика, франк-вальтер штайнмайер