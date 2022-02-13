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Ситуация на дорогах Грузии: куда трудно доехать
Ситуация на дорогах Грузии: куда трудно доехать
Ограничения в передвижении автотранспорта из-за сильного снегопада действуют на перевале Накерала 13.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-13T11:32+0400
2022-02-13T11:32+0400
2022-02-13T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение на 170-186 км участка дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили ( Кала-Ушгули) восстановлено для всех видов транспорта после проведения интенсивных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения в передвижении транспорта из-за сильного снегопада действуют на перевале Накерала. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено.В частности, ограничение действует на 39-62 км участке автомобильной дороги международного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.На остальных участках дороги движение свободно.Ограничено движение и на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Здесь запрещено движение для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ситуация на дорогах Грузии: куда трудно доехать
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Ограничения в передвижении автотранспорта из-за сильного снегопада действуют на перевале Накерала
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение на 170-186 км участка дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили ( Кала-Ушгули) восстановлено для всех видов транспорта после проведения интенсивных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничения в передвижении транспорта из-за сильного снегопада действуют на перевале Накерала. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено.
В частности, ограничение действует
на 39-62 км участке автомобильной дороги международного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.
На остальных участках дороги движение свободно.
Ограничено движение
и на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Здесь запрещено движение для всех видов транспорта.
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