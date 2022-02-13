https://sputnik-georgia.ru/20220213/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-kuda-trudno-doekhat-264390660.html

Ситуация на дорогах Грузии: куда трудно доехать

Ситуация на дорогах Грузии: куда трудно доехать

Ограничения в передвижении автотранспорта из-за сильного снегопада действуют на перевале Накерала 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T11:32+0400

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2022-02-13T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. Движение на 170-186 км участка дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили ( Кала-Ушгули) восстановлено для всех видов транспорта после проведения интенсивных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничения в передвижении транспорта из-за сильного снегопада действуют на перевале Накерала. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено.В частности, ограничение действует на 39-62 км участке автомобильной дороги международного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.На остальных участках дороги движение свободно.Ограничено движение и на 94-110 километре дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Здесь запрещено движение для всех видов транспорта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220212/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya-264387191.html

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