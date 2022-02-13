https://sputnik-georgia.ru/20220213/tsena-na-gaz-v-evrope-budet-razgonyat-inflyatsiyu--prognoz-oxford-economics-264388939.html

Цена на газ в Европе будет разгонять инфляцию – прогноз Oxford Economics

Цена на газ в Европе будет разгонять инфляцию – прогноз Oxford Economics

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, сообщал Евростат 13.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-13T10:32+0400

2022-02-13T10:32+0400

2022-02-13T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев – Sputnik. Цена на газ в странах Европы в 2022 году будет намного выше, чем ожидалось ранее, продолжая подпитывать инфляцию, прогнозирует глава направления европейской экономики из британской аналитической компании Oxford Economics Ангел Талавера.По его словам, прогнозы по газу и нефти были повышены на 53% и 19% соответственно. Эти изменения привели к значительной корректировке оценок инфляции в еврозоне, добавил эксперт.Между тем, в Oxford Economics все же ждут поступательного сокращения стоимости "голубого топлива" в нынешнем году: с порядка 30 долларов за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) до уровня между 20 и 25 долларами за MMBtu. В 2023 году цены могут снижаться активнее и дойти до 10 долларов, что все же выше докризисных показателей 2018, 2019 и 2020 годов.Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в декабре, по окончательной оценке, ускорилась до 5% с 4,9% месяцем ранее, сообщал Евростат. Это стало самым высоким показателем для валютного блока, если считать по всем 19 странам, свидетельствуют материалы Евростата. Основным двигателем скачка инфляции стали цены на энергоносители, отмечала Еврокомиссия.Мнение РоссииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что европейцы отошли от долгосрочного и рыночного взаимодействия в поставках энергоносителей и теперь вынуждены покупать газ по завышенной цене,"Президент говорил по энергетическому взаимодействию - что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ - я грубо говорю - не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем", - сказал Песков.В Oxford Economics считают, что рост потребительских цен в еврозоне будет замедляться и уже в 2023 году станет ниже 2% из-за стоимости энергоносителей.

https://sputnik-georgia.ru/20220212/tsena-na-azerbaydzhanskuyu-neft-dostigla-pika--9823-za-barrel-264374078.html

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в мире, новости, экономика, евросоюз, газ, дмитрий песков