https://sputnik-georgia.ru/20220213/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-razgromila-sverstnikov-iz-moldovy-264398186.html

Юношеская сборная Грузии по футболу разгромила сверстников из Молдовы

Юношеская сборная Грузии по футболу разгромила сверстников из Молдовы

Юношеская сборная Грузии завершила товарищеский турнир "Кубок развития" с двумя победами и тремя поражениями 13.02.2022, Sputnik Грузия

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юношеская сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 13 фев – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-17) в заключительном матче "Кубка развития" в Минске разгромила Молдову со счетом 7:0.Судьба противостояния была решена уже к середине первого тайма, когда в воротах Молдовы побывало три гола. Отличились Акакий Гиунашвили, Георгий Табатадзе и Амин Караев.Сценарий второй половины встречи мало чем отличался от первой. Подопечные Георгия Читаури продолжили владеть игровым и территориальным преимуществом, что привело еще к четырем забитым мячам в ворота соперника. Караев и Табатадзе оформили по дублю, а еще по мячу забили вышедшие на замену Давид Гогичаишвили и Лаша Гадилия.Таким образом, юношеская сборная Грузии завершила товарищеский турнир "Кубок развития" с двумя победами и тремя поражениями. Ранее грузинские футболисты обыграли ФК "Минск" (1:0) и уступили командам Израиля, Беларуси и Узбекистана с одинаковым счетом 0:3.Грузинские футболисты принимали участие в "Кубке развития - 2022" в рамках подготовки к элит-раунду чемпионата Европы, который пройдет с 23 по 29 марта. До начала турнира подопечные Читаури проведут еще по два тест-матча с Черногорией и Мальтой.В элит-раунде юношеского чемпионата Европы 2022 года сборная Грузии сыграет в группе с командами Германии, Чехии и Шотландии.В элит-раунде чемпионата Европы примут участие 32 сборных, разбитых на восемь групп. В финальную часть турнира выйдут победители каждого квартета, а также семь лучших команд со вторых мест.Юношеский чемпионат Европы пройдет в Израиле, который освобожден от квалификации, с 16 мая по 1 июня.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220211/yunosheskaya-sbornaya-gruzii-po-futbolu-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-kubke-razvitiya-264342711.html

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