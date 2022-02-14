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Азербайджан выразил солидарность Грузии в связи с землетрясением
Азербайджан выразил солидарность Грузии в связи с землетрясением
Премьеры обеих стран подтвердили готовность к дальнейшему углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T18:46+0400
2022-02-14T18:46+0400
2022-02-14T18:46+0400
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грузино-азербайджанские отношения
землетрясения в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил солидарность главе грузинского правительства Ираклию Гарибашвили в связи с землетрясением в Грузии в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр находился в муниципалитете Дманиси (регион Квемо Картли) в 60 километрах от Тбилиси.Гарибашвили поблагодарил своего азербайджанского коллегу за солидарность.Грузию трясло всю ночь – зафиксировано семь толчков магнитудой выше 3,1 >>Согласно сообщению администрации, в ходе беседы Гарибашвили и Асадов подчеркнули существующее между двумя странами стратегическое партнерство и позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества в разных сферах.Были отмечены проекты регионального значения, реализованные при совместном участии Грузии и Азербайджана. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Азербайджан является для Грузии одним из крупнейших торговых партнеров. Между странами действует режим свободной торговли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения, землетрясения в грузии
Азербайджан выразил солидарность Грузии в связи с землетрясением
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Премьеры обеих стран подтвердили готовность к дальнейшему углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил солидарность главе грузинского правительства Ираклию Гарибашвили в связи с землетрясением в Грузии в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.
Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр находился в муниципалитете Дманиси (регион Квемо Картли) в 60 километрах от Тбилиси.
Гарибашвили поблагодарил своего азербайджанского коллегу за солидарность.
Согласно сообщению
администрации, в ходе беседы Гарибашвили и Асадов подчеркнули существующее между двумя странами стратегическое партнерство и позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества в разных сферах.
Были отмечены проекты регионального значения, реализованные при совместном участии Грузии и Азербайджана. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению и развитию взаимовыгодного сотрудничества.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Азербайджан является для Грузии одним из крупнейших торговых партнеров. Между странами действует режим свободной торговли.
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