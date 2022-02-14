https://sputnik-georgia.ru/20220214/gruziyu-tryaslo-vsyu-noch---zafiksirovano-sem-tolchkov-magnitudoy-vyshe-31-264403128.html

Грузию трясло всю ночь – зафиксировано семь толчков магнитудой выше 3,1

Грузию трясло всю ночь – зафиксировано семь толчков магнитудой выше 3,1

Последнее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5, эпицентр был на глубине 10 километров 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T08:02+0400

2022-02-14T08:02+0400

2022-02-14T08:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. После землетрясения магнитудой 6,2 в Грузии было зафиксировано еще шесть толчков магнитудой свыше 3,1, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Жители Тбилиси ощутили землетрясение в воскресенье в 22:25 по местному времени. Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у города Дманиси (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси. По информации сейсмологов, следующий толчок произошел в 22:28 в том же месте магнитудой 4,5. Эпицентр находился на глубине 11 километров. Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога >>Затем мощность толчков начала снижать до магнитуды 3,1 в 00:14, а последнее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5.Первое землетрясение ощущалось в соседних странах – в Армении, где магнитуда составила 5 и в Азербайджане, где сила толчка была чуть меньше – 3,5.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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