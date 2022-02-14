https://sputnik-georgia.ru/20220214/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-sluchaev-koronavirusa-za-sutki-sostavilo-4-028-264406844.html

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 4 028

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки составило 4 028

За последние 24 часа от коронавируса скончался 21 человек, выздоровели за сутки 22 517 человек 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 028. Скончался 21 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 458 093 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 22 517 человек, а с начала пандемии – 1 270 759. Скончались 15 577.В Грузии сокращены сроки карантина при коронавирусе>>За сутки сделано 9 688 тестов, в том числе 6 768 на антиген и 2 920 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 41,58%, за последние 14 дней – 31,92%, за последние семь дней – 33,03%.К этому времени сделано 2 775 482 прививки, в том числе за последние сутки 978.В карантине в данное время находится 10 человек, в стационарах – 6 202, в ковид-гостиницах – 1 481.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии