https://sputnik-georgia.ru/20220214/figuristka-kamila-valieva-prodolzhit-vystuplenie-v-lichnom-turnire-olimpiady-264407497.html

Фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире Олимпиады

Фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире Олимпиады

Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T10:22+0400

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олимпийские игры в пекине

камила валиева

россия

фигурное катание

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Российская фигуристка Камила Валиева продолжит участие в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине, пишет РИА Новости. Таким образом спортивный арбитражный суд (СAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщается в релизе суда."CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады", – говорится в релизе.11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) заявило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. "Уголовка" за превосходство: США хотят наказать Камилу Валиеву >>>Далее Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. В свою очередь, Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест в Спортивный арбитражный суд, он рассмотрел дело вечером 13 февраля.Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной РФ в командном турнире, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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олимпийские игры в пекине, камила валиева, россия, фигурное катание