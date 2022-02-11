https://sputnik-georgia.ru/20220211/ugolovka-za-prevoskhodstvo-ssha-khotyat-nakazat-kamilu-valievu-264362372.html

"Уголовка" за превосходство: США хотят наказать Камилу Валиеву

"Уголовка" за превосходство: США хотят наказать Камилу Валиеву

Нередко в большой политике применяются откровенно грязные и низкие приемы, но это ровно тот случай, когда думали, что достигли дна, но снизу постучали. США... 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T18:52+0400

2022-02-11T18:52+0400

2022-02-11T19:15+0400

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фигурное катание

допинг

россия

камила валиева

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Мария Меркулова, обозреватель радио SputnikНедоброжелатели России и российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине явно задались целью максимально деморализовать команду ОКР. Целью выбрали Камилу Валиеву, фигуристку, которая уже стала легендой после своих выступлений на Играх. Но не стоит забывать, что девушке всего пятнадцать лет, а давление, которое на нее сейчас оказывается, беспрецедентно. Разбирательство насчет декабрьской допинг-пробы спортсменки еще не окончено, она допущена до индивидуальных соревнований после командных, проба декабрьская, а не январская-февральская, кардиологический препарат, который был обнаружен у нее в крови, хоть и запрещенный, но показатели выступлений не улучшает. Не выпустить больше Камилу на лед сейчас пытается Международный олимпийский комитет. Ее карьера может быть сломана скандалом, пишет автор радио Sputnik.Российских фигуристов не награждают. Старую пробу вскрыли почему-то именно сейчас – после победы команды в Пекине. Ситуация, в которой оказалась Валиева, похожа на страшный сон. Однако некоторым злопыхателям и этого мало."Все начали вопить налево и направо" - Песков о скандале вокруг Валиевой >>В США на юную спортсменку могут завести уголовное дело, сообщил глава антидопинговой службы Штатов (USADA) Трэвис Тайгарт. Причина и основание – "акт Родченкова", принятый в Америке в 2020 году. Он дает американцам право преследовать и наказывать атлетов, которые были уличены в применении допинга и участвовали в соревнованиях, где также выступали граждане США.Да, Вашингтон необязательно будет это делать, возможно, все закончится этим заявлением Тайгарта. Но одно оно – уже неописуемая низость, особенно с учетом возраста Камилы и всех обстоятельств инцидента. Сам "закон" – это открытое и наглое распространение юрисдикции Штатов далеко за пределы территории страны. Американцы заявляют, что их закон выше международного права и законов других стран. И никто им не перечит.Допинг-скандал с Валиевой: декабрьская проба фигуристки дала положительный результат >>Очень хочется надеяться, что в случае с руководителем USADA и его угрозами в адрес Валиевой произойдет хотя бы то же самое, что и с репортером британской Daily Mail Риатом Аль-Самарраем: он решил поддеть девушку, спросив ее на стадионе, чистая ли она прошла микст-зону. Спортсменка закрыла лицо капюшоном и не ответила, а таблоидный писака похвастался своим "подвигом" в Twitter, за что был нещадно бит комментаторами из разных стран. Кстати, а заявление американского функционера разве не тянет на угрозу несовершеннолетней? Буллинг и издевательства точно налицо.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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спорт, аналитика, в мире, сша, международный олимпийский комитет, фигурное катание, допинг, россия, камила валиева