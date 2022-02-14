https://sputnik-georgia.ru/20220214/giorgobiani-zayavlenie-premera-gruzii-o-vaktsinatsii-vyrvano-iz-konteksta-264430872.html
Гиоргобиани: заявление премьера Грузии о вакцинации вырвано из контекста
Гиоргобиани: заявление премьера Грузии о вакцинации вырвано из контекста
В правительстве Грузии напомнили о том, что Гарибашвили вакцинирован двумя дозами препарата от коронавируса 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T20:03+0400
2022-02-14T20:03+0400
2022-02-14T20:03+0400
шестая волна
новости
грузия
общество
ираклий гарибашвили
коронавирус covid-19
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что вакцина защищает не от заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", а от осложнений, пояснила руководитель департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани на своей странице в Facebook.Гарибавили обвинили в антиваксерских заявлениях после того, как он сказал, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. При этом он добавил, что, несмотря на прививку, все равно заразился "омикроном".По ее словам, правительство продолжает поощрять иммунизацию в стране. Граждане старше 50 лет получают за первую дозу вакцины 200 лари, а за бустерную (третью) дозу - 100 лари.Гиоргобиани напомнила о том, что при премьерстве Гарибашвили в страну были завезены миллионы доз вакцин от коронавируса, а также о том, что сам Гарибашвили дважды вакцинирован.С момента появления в Грузии вакцин от коронавируса, эпидемиологи говорят о важности прививок. Для поощрения вакцинации в Грузии даже назначили денежное вознаграждение. По словам экспертов, вакцина защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.В случае "омикрона" вакцина в большинстве случаев не работает – премьер Грузии>>Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 42,9% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.Число летальных исходов приближается к 16 тысячам. Ежедневно от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают 40-50 пациентов. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса
Гиоргобиани: заявление премьера Грузии о вакцинации вырвано из контекста
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В правительстве Грузии напомнили о том, что Гарибашвили вакцинирован двумя дозами препарата от коронавируса
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о том, что вакцина защищает не от заражения новым штаммом коронавируса "омикрон", а от осложнений, пояснила руководитель департамента стратегических коммуникаций правительства Нино Гиоргобиани на своей странице в Facebook.
Гарибавили обвинили в антиваксерских заявлениях после того, как он сказал, что при новом штамме коронавируса "омикрон" в большинстве случаев вакцина не работает. При этом он добавил, что, несмотря на прививку, все равно заразился "омикроном".
"Заявление вырвано из контекста, в частности премьер-министр отметил, что, как известно, вакцина является средством не защиты от вируса, а предотвращением его осложнений, и привел личный пример того, как легко он перенес "омикрон", т. к. он был полностью вакцинирован препаратом Pfizer", - написала
Гиоргобиани.
По ее словам, правительство продолжает поощрять иммунизацию в стране. Граждане старше 50 лет получают за первую дозу вакцины 200 лари, а за бустерную (третью) дозу - 100 лари.
Гиоргобиани напомнила о том, что при премьерстве Гарибашвили в страну были завезены миллионы доз вакцин от коронавируса, а также о том, что сам Гарибашвили дважды вакцинирован.
С момента появления в Грузии вакцин от коронавируса, эпидемиологи говорят о важности прививок. Для поощрения вакцинации в Грузии даже назначили денежное вознаграждение. По словам экспертов, вакцина защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 42,9% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.
Число летальных исходов приближается к 16 тысячам. Ежедневно от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают 40-50 пациентов.
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