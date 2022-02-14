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В случае "омикрона" вакцина не работает - премьер
В случае "омикрона" вакцина не работает - премьер
Глава правительства отметил, что новым штамом коронавируса заражаются все - и вакцинированные, и непривитые 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T12:44+0400
2022-02-14T12:44+0400
2022-02-14T12:44+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
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минздрав
здравоохранение в грузии
ираклий гарибашвили
ковид-паспорт
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Вакцина в случае нового штамма коронавируса "омикрон" не работает, поскольку им заболевают как вакцинированные, так и невакцинированные люди, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя вопрос отмены "зеленых паспортов".По словам Гарибашвили, исходя из того, что использование "зеленых паспортов" потеряло смысл, правительство посчитало нужным упразднить их."Мы изучили опыт и практику европейских стран. С учетом последних тенденций, мы не сочли целесообразным функционирование этих карточек потому, что их использование потеряло смысл", - подчеркнул Гарибашвили.Глава правительства отметил, что Минздрав страны контролирует процесс управления коронавирусом, несмотря на то, что в Грузии более 200 тысяч активных случаев.Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю >>>Тем временем премьер-министр сообщил, что у Минздрава есть прогнозы и, согласно им, в ближайшие несколько недель начнется спад новых случаев, и ситуация должна стабилизироваться к концу марта, или же в апреле.Глава грузинского правительства заявил, что система здравоохранения полностью мобилизована: в течение дня делается много тестов, намного больше, чем в европейских странах.Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения. При этом сегодня QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа). Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.В Грузии шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1, 4 миллионов случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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коронавирус covid-19, новости, грузия, общество, минздрав, здравоохранение в грузии, ираклий гарибашвили, ковид-паспорт
В случае "омикрона" вакцина не работает - премьер
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Глава правительства отметил, что новым штамом коронавируса заражаются все - и вакцинированные, и непривитые
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Вакцина в случае нового штамма коронавируса "омикрон" не работает, поскольку им заболевают как вакцинированные, так и невакцинированные люди, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя вопрос отмены "зеленых паспортов".
"В самом начале нашей целью было поощрение вакцинации. В случае "омикрона" вакцина не работает. Т. е. вакцинированные обычно заражаются "омикроном". Вот, я, к примеру, один из таких примеров. В прошлом году у меня был другой штамм, я дважды вакцинирован Pfizer-ом, но все равно заболел "омикроном", - сказал премьер на заседании правительства, добавив, что другие штаммы он переносил намного хуже, чем новый.
По словам Гарибашвили, исходя из того, что использование "зеленых паспортов" потеряло смысл, правительство посчитало нужным упразднить их.
"Мы изучили опыт и практику европейских стран. С учетом последних тенденций, мы не сочли целесообразным функционирование этих карточек потому, что их использование потеряло смысл", - подчеркнул Гарибашвили.
Глава правительства отметил, что Минздрав страны контролирует процесс управления коронавирусом, несмотря на то, что в Грузии более 200 тысяч активных случаев.
Тем временем премьер-министр сообщил, что у Минздрава есть прогнозы и, согласно им, в ближайшие несколько недель начнется спад новых случаев, и ситуация должна стабилизироваться к концу марта, или же в апреле.
Глава грузинского правительства заявил, что система здравоохранения полностью мобилизована: в течение дня делается много тестов, намного больше, чем в европейских странах.
Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.
При этом сегодня QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа). Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.
В Грузии шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1, 4 миллионов случаев.
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