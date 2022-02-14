https://sputnik-georgia.ru/20220214/v-sluchae-omikrona-vaktsina-ne-rabotaet---premer-264414593.html

В случае "омикрона" вакцина не работает - премьер

В случае "омикрона" вакцина не работает - премьер

Глава правительства отметил, что новым штамом коронавируса заражаются все - и вакцинированные, и непривитые 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T12:44+0400

2022-02-14T12:44+0400

2022-02-14T12:44+0400

шестая волна

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ираклий гарибашвили

ковид-паспорт

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Вакцина в случае нового штамма коронавируса "омикрон" не работает, поскольку им заболевают как вакцинированные, так и невакцинированные люди, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя вопрос отмены "зеленых паспортов".По словам Гарибашвили, исходя из того, что использование "зеленых паспортов" потеряло смысл, правительство посчитало нужным упразднить их."Мы изучили опыт и практику европейских стран. С учетом последних тенденций, мы не сочли целесообразным функционирование этих карточек потому, что их использование потеряло смысл", - подчеркнул Гарибашвили.Глава правительства отметил, что Минздрав страны контролирует процесс управления коронавирусом, несмотря на то, что в Грузии более 200 тысяч активных случаев.Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю >>>Тем временем премьер-министр сообщил, что у Минздрава есть прогнозы и, согласно им, в ближайшие несколько недель начнется спад новых случаев, и ситуация должна стабилизироваться к концу марта, или же в апреле.Глава грузинского правительства заявил, что система здравоохранения полностью мобилизована: в течение дня делается много тестов, намного больше, чем в европейских странах.Система "зеленых паспортов" заработала в Грузии с 1 декабря. В течение двух месяцев без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения. При этом сегодня QR-код, как и прежде, полагается тем, кто полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, получил отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа) или теста на антиген (срок действия - 24 часа). Страны Евросоюза признали грузинские ковид-паспорта 16 ноября 2021 года.В Грузии шестая волна коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1, 4 миллионов случаев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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коронавирус covid-19, новости, грузия, общество, минздрав, здравоохранение в грузии, ираклий гарибашвили, ковид-паспорт