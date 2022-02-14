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"Грузинская мечта" определилась с голосованием на заседании парламента Грузии

"Грузинская мечта" определилась с голосованием на заседании парламента Грузии

Партия на заседании большинства окончательно определилась с выборами руководителей новых служб и главы ЦИК Грузии 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T23:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" после совещания определилась, кому достанутся ее голоса на пленарном заседании во вторник.На заседании во вторник депутатам Грузии предстоит принять сразу несколько важных решений: назначить главу ЦИК Грузии, главу Службы защиты персональных данных и главу Специальной следственной службы, а также принять решение о лишении мандатов оппозиционных депутатов.Как заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, партия на заседании большинства окончательно определилась с выборами руководителей служб и главы ЦИК Грузии. В случае Службы по защите персональных данных и Специальной следственной службы у партии достаточно голосов, чтобы принять самоличное решение, а вот в случае главы ЦИК будет ли фаворит "Грузинской мечты" избран на первом же голосовании, зависит от оппозиции, так как для принятия решения необходимо согласие 2/3 списочного состава парламента.Еще одно решение, с которым определилась "Грузинская мечта" и может осуществить без согласия оппозиции, это лишение депутатских мандатов трех оппозиционеров – Шалвы Нателашвили, Элене Хоштария и Бадри Джапаридзе."В случае двух депутатов речь идет о правовом вопросе – пропусках, а в случае третьего – о подтвержденном судом преступлении. В отношении всех трех депутатов парламентское большинство поддержит решение о лишении их полномочий", - сказал Мдинарадзе.Парламент назначит глав новых служб вместо Госинспектора во вторник >>При этом глава фракции правящей силы отметил, что их не волнует вопрос создания оппозицией следственных комиссий."Если мы говорим о том, кого они уговорят, кого нет, то это их дело, не наше. Для создания комиссии нужно 50 голосов, и нельзя говорить, что не хватит голосов, так как в парламенте 61 оппозиционер", - сказал Мдинарадзе.Парламент Грузии во вторник приступит к рассмотрению всех вопросов после традиционных заявлений депутатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, цик грузии