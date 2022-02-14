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Парламент назначит глав новых служб вместо Госинспектора во вторник
Парламент назначит глав новых служб вместо Госинспектора во вторник
В обоих случаях депутаты проголосуют за каждого кандидата в отдельности, и главой службы станет претендент, получивший большинство голосов 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T20:38+0400
2022-02-14T20:38+0400
2022-02-14T20:38+0400
грузия
новости
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служба государственного инспектора
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Парламентские комитеты завершили слушания кандидатов на пост руководителей Службы по защите персональных данных и Специальной следственной службы, которые должны заменить государственного инспектора Грузии, и вынесут вопрос на голосование во вторник.Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Выбирать главу Службы по защите персональных данных парламент будет между профессором Тбилисского государственного университета, юристом, бывший специалист омучебного центра нотариусов Лелой Джанашвили и профессором Тбилисского государственного университета, конституционалистом Тамар Алпаидзе.Служба по защите персональных данных занимается защитой личных данных граждан, и в ее руках находится доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу >>А вот на пост главы Специальной следственной службы претендуют: начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе и районный прокурор Кутаиси Эмзар Гагнидзе.Специальная следственная служба Грузии занимается расследованиями преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Согласно процедуре, в обоих случаях депутаты проголосуют за каждого кандидата в отдельности и главой одной или второй службы станет претендент, получивший большинство голосов.Кто в итоге возглавит службу, на данный момент неизвестно. Профильные комитеты одобрили всех четырех кандидатов, таким образом решение остается за всеми депутатами.Против представленных кандидатов на данный момент выступает часть парламентской оппозиции. Они недовольны компетенцией и прошлым представленных кандидатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, политика, служба государственного инспектора, парламент грузии
Парламент назначит глав новых служб вместо Госинспектора во вторник
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В обоих случаях депутаты проголосуют за каждого кандидата в отдельности, и главой службы станет претендент, получивший большинство голосов
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Парламентские комитеты завершили слушания кандидатов на пост руководителей Службы по защите персональных данных и Специальной следственной службы, которые должны заменить государственного инспектора Грузии, и вынесут вопрос на голосование во вторник.
Новые службы создаются в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.
Согласно решению парламентского бюро, на пленарном заседании 15 февраля депутаты уже не будут слушать кандидатов, и вопрос будет вынесен сразу же на голосование.
Выбирать главу Службы по защите персональных данных парламент будет между профессором Тбилисского государственного университета, юристом, бывший специалист омучебного центра нотариусов Лелой Джанашвили и профессором Тбилисского государственного университета, конституционалистом Тамар Алпаидзе.
Служба по защите персональных данных занимается защитой личных данных граждан, и в ее руках находится доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.
А вот на пост главы Специальной следственной службы претендуют: начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе и районный прокурор Кутаиси Эмзар Гагнидзе.
Специальная следственная служба Грузии занимается расследованиями преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
Согласно процедуре, в обоих случаях депутаты проголосуют за каждого кандидата в отдельности и главой одной или второй службы станет претендент, получивший большинство голосов.
Кто в итоге возглавит службу, на данный момент неизвестно. Профильные комитеты одобрили всех четырех кандидатов, таким образом решение остается за всеми депутатами.
Против представленных кандидатов на данный момент выступает часть парламентской оппозиции. Они недовольны компетенцией и прошлым представленных кандидатов.
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