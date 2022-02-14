https://sputnik-georgia.ru/20220214/gruzinskie-figuristy-zanyali-19-e-mesto-na-olimpiade-v-pekine-264409180.html
Грузинские фигуристы заняли 19 место на Олимпиаде в Пекине
Грузинские фигуристы заняли 19 место на Олимпиаде в Пекине
Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали фигуристы из Франции – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T11:14+0400
2022-02-14T11:14+0400
2022-02-14T11:30+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Грузинская танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия заняли 19 место в итоговом протоколе на Олимпиаде в Пекине.За произвольную программу дуэт из Грузии получил 97.25 баллов и по сумме двух выступлений набрал 164.33 балла.Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали фигуристы из Франции – Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, набравшие 226.98 баллов. Серебро у России – Виктория Синицина/Никита Кацалапов (220.51), а бронзовыми призерами стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью (218.02).Фигуристка Камила Валиева продолжит выступление в личном турнире Олимпиады >>>15 февраля на ОИ в Пекине стартуют индивидуальные соревнования среди женщин, которые представят короткую программу. Грузию на турнире представит Анастасия Губанова.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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олимпийские игры в пекине, фигурное катание, грузия, новости, спорт, в мире
Грузинские фигуристы заняли 19 место на Олимпиаде в Пекине
11:14 14.02.2022 (обновлено: 11:30 14.02.2022) Подписаться на
Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали фигуристы из Франции – Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Грузинская танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия заняли 19 место в итоговом протоколе на Олимпиаде в Пекине.
За произвольную программу дуэт из Грузии получил
97.25 баллов и по сумме двух выступлений набрал 164.33 балла.
Олимпийскими чемпионами в этой дисциплине стали фигуристы из Франции – Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон, набравшие 226.98 баллов. Серебро у России – Виктория Синицина/Никита Кацалапов (220.51), а бронзовыми призерами стали американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью (218.02).
15 февраля на ОИ в Пекине стартуют индивидуальные соревнования среди женщин, которые представят короткую программу. Грузию на турнире представит Анастасия Губанова.
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