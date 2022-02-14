https://sputnik-georgia.ru/20220214/gruziyu-prodolzhaet-tryasti---ocherednoe-zemletryasenie-zafiksirovano-na-yuge-strany-264435462.html

Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на юге страны

Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на юге страны

Второе в течение трех часов землетрясение зафиксировано в Грузии 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T21:16+0400

2022-02-14T21:16+0400

2022-02-14T21:28+0400

грузия

происшествия

новости

дманиси

землетрясения в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252597438_0:230:3091:1968_1920x0_80_0_0_f350de57e1e9389031877aa3de21bb6c.jpg

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 10 километрах от села Самеба (регион Квемо-Картли) в около 60 километрах от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Землетрясение зафиксировано в 21:03 по тбилисскому времени, эпицентр располагался на глубине 13 километров.Тремя часами ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,9.Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога >>Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии в воскресенье в 22:25 по местному времени. Эпицентр был в 9 километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси.Сейсмологи после мощного землетрясения на юге Грузии в течение ночи зафиксировали шесть афтершоков магнитудой свыше 3,1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

дманиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, дманиси, землетрясения в грузии