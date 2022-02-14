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Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на юге страны
Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на юге страны
Второе в течение трех часов землетрясение зафиксировано в Грузии 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T21:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 10 километрах от села Самеба (регион Квемо-Картли) в около 60 километрах от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Землетрясение зафиксировано в 21:03 по тбилисскому времени, эпицентр располагался на глубине 13 километров.Тремя часами ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,9.Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога >>Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии в воскресенье в 22:25 по местному времени. Эпицентр был в 9 километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси.Сейсмологи после мощного землетрясения на юге Грузии в течение ночи зафиксировали шесть афтершоков магнитудой свыше 3,1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузию продолжает трясти - очередное землетрясение зафиксировано на юге страны
21:16 14.02.2022 (обновлено: 21:28 14.02.2022) Подписаться на
Второе в течение трех часов землетрясение зафиксировано в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik
. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 10 километрах от села Самеба (регион Квемо-Картли) в около 60 километрах от Тбилиси, свидетельствуют данные
Национального сейсмологического центра страны.
Землетрясение зафиксировано в 21:03 по тбилисскому времени, эпицентр располагался на глубине 13 километров.
Тремя часами ранее в том же районе произошло землетрясение магнитудой 3,9.
Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Грузии в воскресенье в 22:25 по местному времени. Эпицентр был в 9 километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси.
Сейсмологи после мощного землетрясения на юге Грузии в течение ночи зафиксировали шесть афтершоков магнитудой свыше 3,1.
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