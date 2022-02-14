https://sputnik-georgia.ru/20220214/kto-vinovat-v-vysokoy-smertnosti-ot-covid-19-v-gruzii---mnenie-eks-ministra-264402679.html

Кто виноват в высокой смертности от COVID-19 в Грузии – мнение экс-министра

Кто виноват в высокой смертности от COVID-19 в Грузии – мнение экс-министра

Чтобы сказать, кто виноват в смерти 15 тысяч человек, должны быть очень веские основания, заявил экс-министр здравоохранения 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T07:01+0400

2022-02-14T07:01+0400

2022-02-14T08:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Анализ ошибок, приведших к высокой смертности ковид-пациентов в Грузии, можно будет сделать в марте после появления новых данных, которые станут окончательным вердиктом того, что же произошло в стране, рассказал депутат парламента Грузии, экс-министр здравоохранения Давид Сергеенко.Грузия на пике шестой волны коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время резко возрос и колеблется в пределах 20-26 тысяч, что является рекордным показателем с начала распространения COVID-19 в стране. Число летальных исходов приближается к 16 тысячам. Ежедневно от осложнений коронавируса умирают от 40-50 пациентов.По его словам, во многом в неутешительных результатах виноват низкий темп иммунизации. Как отметил бывший глава Минздрава, невыполнение плана вакцинации на 60% во многом связано с несколькими факторами, основным среди которых стала некорректная и неверная информационная кампания.Что касается отмены системы так называемых "зеленых паспортов", по словам Сергеенко, сам он был и будет сторонником более жестких мер."Я всегда буду сторонником более строгих мер, когда речь идет о безопасности здравоохранения, также же как и любой из моих коллег. Неправильно заполненное информационное пространство превратило "зеленый паспорт" в какую-то Чашу Грааля, который на самом деле является техническим вопросом", – сказал Сергеенко.Темпы вакцинации в Грузии продолжают замедляться >>По его словам, в информационной кампании основной акцент должен был быть сделан на ношение масок. В списке приоритетов "зеленые паспорта" должны были занимать как минимум пятую строчку, только после ношения масок и вакцинации.В случившимся Сергеенко во многом винит политиков, которые отодвинули назад профессионалов, а сами не смогли выполнить их функцию."Виноват в этом один конкретный человек или ведомство, сейчас неправильно рассуждать об этом, время для этого обязательно придет", – сказал Сергеенко.Темпы вакцинации в Грузии, несмотря на призывы специалистов, катастрофически замедлились. Ежедневно прививается лишь 2-3 тысячи человек, в то время как еще месяц назад их число доходило до 8 тысяч. Общее число граждан, прошедших полный курс вакцинации, составляет лишь 42,9%.Межведомственный координационный совет 1 февраля принял решение отменить действующую в стране систему так называемых "зеленых паспортов", которая действовала для граждан Грузии и иностранцев при посещении общественных заведений. Специалисты объяснили свое решение быстрым распространением более легкого штамма коронавируса "омикрона".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, общество, грузия, коронавирус covid-19, давид сергеенко