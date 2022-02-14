https://sputnik-georgia.ru/20220214/tempy-vaktsinatsii-v-gruzii-prodolzhayut-zamedlyatsya-264402009.html

Темпы вакцинации в Грузии продолжают замедляться

Темпы вакцинации в Грузии продолжают замедляться

Как минимум одной дозой вакцинировано 46,7% взрослого населения страны, полностью вакцинированы 42,9% населения старше 18 лет 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T00:38+0400

2022-02-14T00:38+0400

2022-02-14T00:38+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. За минувшие сутки препаратами против коронавируса в Грузии вакцинировались 2 089 человек, обновленные данные приводит Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).Грузия на пике шестой волны коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последнее время резко возрос и колеблется в пределах 20-26 тысяч, что является рекордным показателем с начала распространения COVID-19 в стране. Эпидемиологи связывают это с быстрым распространением нового штамма "омикрон".По данным на 13 февраля, всего в стране сделано 2 774 755 прививок.. Как минимум одной дозой вакцинировано 1 343 219 человек, а это 46,7% взрослого населения страны.Полностью вакцинированы 1 233 366 или 42,9% населения старше 18 лет.Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов >>Бестерную или третью дозу вакцины сделали 195 637 граждан.Среди подростков в возрасте 12-15 лет как минимум одной дозой привито 3987 человек (2,25%), полностью вакцинировано - 2972 (1,68%).Среди возрастной категории 16-17 лет как минимум одну дозу сделали 12 482 (15,39%), полностью привито - 10 961 (13,52%).Между тем, грузинские иммунологи и эпидемиологи говорят о сокращении числа ежедневных прививок. Часть из них связывает ухудшение показателей с отменой в стране так называемой системы"зеленых паспортов" для посещения общественных мест. Система ковид-паспортов просуществовала в стране всего два месяца. Если раньше ежедневно прививалось 6-8 тысяч человек, то сегодня этот показатель уменьшился до 2-4 тысяч.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса