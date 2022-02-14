https://sputnik-georgia.ru/20220214/ocherednoe-zemletryasenie-zafiksirovano-v-gruzii-264431271.html

Очередное землетрясение зафиксировано в Грузии

Очередное землетрясение зафиксировано в Грузии

Предыдущее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T19:03+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 10 километрах от села Самеба (регион Квемо-Картли) в около 60 километрах от Тбилиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Землетрясение зафиксировано в 18:13 по тбилисскому времени, эпицентр располагался на глубине 16 километров.Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошли в Грузии в воскресенье в 22:25 по местному времени. Эпицентр был в 9 километрах от села Самеба и в 25 километрах от города Дманиси, свидетельствуют данные Национального сейсмологического центра страны.Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога >>Сейсмологи после мощного землетрясения на юге Грузии в течение ночи зафиксировали шесть афтершоков магнитудой свыше 3,1.Затем мощность толчков начала снижать до магнитуды 3,1 в 00:14, а последнее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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