https://sputnik-georgia.ru/20220214/partiya-gakhariya-ukreplyaet-pozitsii---chlen-partii-vozglavil-sakrebulo-zugdidi-264431452.html

Партия Гахария укрепляет позиции - член партии возглавил сакребуло Зугдиди

Партия Гахария укрепляет позиции - член партии возглавил сакребуло Зугдиди

Спустя три месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остаются два сакребуло - в Сенаки и Батуми 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T20:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Представитель партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" – Гига Парулава, стал председателем сакребуло (совещательный орган) района Зугдиди.Кандидатуру Парулава поддержали все 25 оппозиционных депутатов совещательного органа, в том числе члены самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".В голосовании не приняли участие представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", однако присутствовали на заседании."У них одна цель" - партию Гахария обвинили в коалиции с "Нацдвижением" >>В ходе заседания представители "Грузинской мечты" обвинили партию Гахария в сотрудничестве с "Нацдвижением", что вызвало словесную перепалку между депутатами.Заседание сакребуло Зугдиди состоялось после месячного перерыва. До этого депутаты собирались пять раз, однако избрать председателя совещательного органа так и не смогли, так как заседание срывались из-за отсутствия кворума.Сакребуло Зугдиди в числе тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам последних выборов получила оппозиция. Всего в сакребуло Зугдиди 45 депутатов. Из них у "Грузинской мечты" 20 мест, у "Единого национального движения" - 22. Еще три мандата досталось партии Гахария.Ранее представили партии экс-премьера возглавили совещательные органы района Чхороцку, Цаленджиха и Рустави.Спустя три месяца после выборов в местные органы власти без председателя все еще остаются два сакребуло - в Сенаки и Батуми, где большинство мандатов досталось оппозиции, при этом решающие голоса оказались в руках партии "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, зугдиди, грузинская мечта, единое нацдвижение