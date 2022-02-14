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Последствия землетрясения в Грузии – в эпицентре есть разрушения
Последствия землетрясения в Грузии – в эпицентре есть разрушения
Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T10:07+0400
2022-02-14T10:07+0400
2022-02-14T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Разрушения обнаружены после землетрясения магнитудой 6,2 в районе Дманиси (регион Квемо Картли), который и был эпицентром, сообщается на странице мэра Дманиси Кобы Мурадашвили в Facebook.В результате землетрясения в селе Шахмарло обрушилась стена жилого дома, в результате разрушения никто не пострадал. На месте находятся представители местной власти, соответствующая комиссия устанавливает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают пострадавшему населению его полностью возместить.Из-за землетрясения электроэнергию временно не получали жители сел Гантиади, Джавахи, Тнуси, Бослеби, Вардисубани, Диди Дманиси, Патара Дманиси, Машавера, Азкаклиани, Сапарло и Камишло. К этому времени подача электроэнергии уже восстановлена.Землетрясение в Грузии Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков.По информации сейсмологов, следующий толчок произошел в 22:28 в том же месте магнитудой 4,5. Эпицентр находился на глубине 11 километров.Затем мощность толчков начала снижать до магнитуды 3,1 в 00:14, а последнее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5.Первое землетрясение ощущалось в соседних странах – в Армении, где магнитуда составила 5, и в Азербайджане, где сила толчка была чуть меньше – 3,5.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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землетрясения в грузии, землетрясение, происшествия, новости, грузия, западная грузия, самцхе-джавахети, общество
Последствия землетрясения в Грузии – в эпицентре есть разрушения
10:07 14.02.2022 (обновлено: 10:55 14.02.2022) Подписаться на
Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Разрушения обнаружены после землетрясения магнитудой 6,2 в районе Дманиси (регион Квемо Картли), который и был эпицентром, сообщается на странице
мэра Дманиси Кобы Мурадашвили в Facebook.
Жители Тбилиси ощутили землетрясение в воскресенье в 22:25 по местному времени. Согласно данным Национального центра сейсмического мониторинга, землетрясение магнитудой 6,2 произошло у города Дманиси (регион Самцхе-Джавахети) в 58 километрах от Тбилиси.
В результате землетрясения в селе Шахмарло обрушилась стена жилого дома, в результате разрушения никто не пострадал. На месте находятся представители местной власти, соответствующая комиссия устанавливает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают пострадавшему населению его полностью возместить.
Из-за землетрясения электроэнергию временно не получали жители сел Гантиади, Джавахи, Тнуси, Бослеби, Вардисубани, Диди Дманиси, Патара Дманиси, Машавера, Азкаклиани, Сапарло и Камишло. К этому времени подача электроэнергии уже восстановлена.
Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков.
По информации сейсмологов, следующий толчок произошел в 22:28 в том же месте магнитудой 4,5. Эпицентр находился на глубине 11 километров.
Затем мощность толчков начала снижать до магнитуды 3,1 в 00:14, а последнее землетрясение было зафиксировано в 03:35 по местному времени магнитудой 3,5.
Первое землетрясение ощущалось в соседних странах – в Армении, где магнитуда составила 5, и в Азербайджане, где сила толчка была чуть меньше – 3,5.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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