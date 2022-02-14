https://sputnik-georgia.ru/20220214/skolko-chelovek-v-gruzii-poluchayut-pomosch-ot-gosudarstva-novaya-statistika-264402513.html

Сколько человек в Грузии получают помощь от государства: новая статистика

Сколько человек в Грузии получают помощь от государства: новая статистика

В 2021 году в Грузии насчитывалось 351 тысяча семей, которым помогает государство, из них за чертой бедности живет 174,4 тысячи семей 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T09:01+0400

2022-02-14T09:01+0400

2022-02-14T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В Грузии социальные пособия и пенсии получают 971, 7 тысячи человек, что составляет около 26,6% всего населения страны, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".По данным ведомства, в 2021 году пенсию по возрасту получали примерно 793,8 тысячи человек, из которых 71,5% женщины.Наибольшее число пенсионеров приходится на Тбилиси (29,4%), Имерети (16,3%) и Самегрело - Земо Сванети (10,8%). Меньше всего пенсионеров живет в Гурии (3,4%), Мцхета-Мтианети (2,5%) и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (1,2%).Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии >>Что касается получателей социальной помощи, то в 2021 году их число составило 177,9 тысячи человек, из которых 65,3% мужчины. При этом из общего числа живущих на пособия 71,9% – это лица с ОВЗ, 12,4 – семьи потерявшие кормильца, 9,9% – участники войны и 5,5% – получатели государственной компенсации. Еще 0,3% получателей пособий приходится на другие социальные группы.Наибольшее число живущих на пособия зарегистрировано в Тбилиси, а наименьшее – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Самые бедныеВ 2021 году в Грузии насчитывалось 351 тысяча семей, которым помогает государство. За чертой бедности в Грузии живет 174,4 тысячи семей.Наибольшее число нуждающихся семей проживает в Тбилиси. Всего в столице зарегистрировано 38 тысяч семей, живущих за чертой бедности, и 67 тысяч – пользующихся программами помощи государства.Наименьшее число фиксируется в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, где таких семей 6,1 тысячи и 9,3 тысячи соответственно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"