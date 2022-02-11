https://sputnik-georgia.ru/20220211/stavka-po-kreditu-dlya-pensionerov--snizitsya-reshenie-vlastey-gruzii-264361572.html
Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии
Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии
При составлении условий конкурса комиссия руководствовалась принципом улучшения условий для пенсионеров, проживающих в Грузии, заявил министр 11.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-11T18:30+0400
2022-02-11T18:30+0400
2022-02-11T18:54+0400
грузия
новости
экономика
liberty bank
"банк грузии"
пенсия
пенсионная реформа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034396_457:303:2585:1500_1920x0_80_0_0_6f1300503ca9c549c8ce6b2b6cadb972.jpg
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Межведомственная правительственная комиссия утвердила конкурсные условия для банков, которые участвуют в конкурсе на выдачу государственных пенсий, среди которых верхняя планка по пенсионному кредиту, говорится в сообщении на сайте правительства.На сегодняшний день правом на выдачу пенсий в Грузии обладает Liberty Bank. Процентная ставка по кредиту для пенсионеров же составляет 36%.По решению межведомственной комиссии, максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.При этом, он отметил, что при составлении условий конкурса комиссия руководствовалась принципом улучшения условий для пенсионеров, проживающих в Грузии."Для нас главной задачей было, чтобы обслуживание наших пенсионеров, которое они получают в разных уголках Грузии, не ухудшилось, а наоборот улучшилось, а вторым важным условием, которое представляет большой политический интерес, была процентная ставка по кредитам, получаемым пенсионерами. Тут мы после долгой работы приняли решение при согласии Нацбанка установить максимальную границу ставки", - сказал Давиташвили.В Грузии выросли пенсии с 1 января >>По его словам, для властей низкая процентная ставка по кредитам для пенсионеров будет одним из решающих факторов при выборе банка."Когда инфляция стабилизируется и снизится процентная ставка для банков, снизится и ставка для пенсионеров, которая привязана к этому индексу", - сказал Давиташвили.Что касается вопроса улучшения условий, то глава Минэкономики пояснил, что в этом случае речь идет о защите прав пенсионеров."Их права будут максимально защищены", - сказал Давиташвили.Другой член комиссии, депутат правящей партии Ираклий Закруа пояснил, что по новым условиям пенсионеры свободно смогут отказаться от выбранного государством банка и получать пенсию в другом банке и это условие действует уже сейчас.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 1,5 тысячи человек >>"Если лицо хочет получать пенсию в другом банке, оно может написать заявление в Liberty Bank, и тот будет без проблем перечислять пенсию в другой банк. Через полгода это соглашение можно продлить", - пояснил Закруа.Кто же будет выдавать пенсииПо данным члена комиссии от оппозиции, лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, в конкурсе готовы принять участие два банка - Liberty Bank и "Банк Грузии".Правительство Грузии готово платить ежегодно 15 миллионов лари банку победителю за обслуживание клиентов.Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов."Банк Грузии" - самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывающая более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 793 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам – с 65 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0e/250034396_595:298:2434:1677_1920x0_80_0_0_56750b0c3f1c22fdcc585a59b36a6ebb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, liberty bank, "банк грузии", пенсия, пенсионная реформа
Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии
18:30 11.02.2022 (обновлено: 18:54 11.02.2022) Подписаться на
При составлении условий конкурса комиссия руководствовалась принципом улучшения условий для пенсионеров, проживающих в Грузии, заявил министр
ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Межведомственная правительственная комиссия утвердила конкурсные условия для банков, которые участвуют в конкурсе на выдачу государственных пенсий, среди которых верхняя планка по пенсионному кредиту, говорится в сообщении на сайте правительства.
На сегодняшний день правом на выдачу пенсий в Грузии обладает Liberty Bank. Процентная ставка по кредиту для пенсионеров же составляет 36%.
По решению межведомственной комиссии, максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.
"В течение месяца мы выберем банк, который будет выдавать пенсии по новым условиям и в то же время будет выдавать кредиты под пенсии", - заявил глава комиссии, министр экономики Леван Давиташвили.
При этом, он отметил, что при составлении условий конкурса комиссия руководствовалась принципом улучшения условий для пенсионеров, проживающих в Грузии.
"Для нас главной задачей было, чтобы обслуживание наших пенсионеров, которое они получают в разных уголках Грузии, не ухудшилось, а наоборот улучшилось, а вторым важным условием, которое представляет большой политический интерес, была процентная ставка по кредитам, получаемым пенсионерами. Тут мы после долгой работы приняли решение при согласии Нацбанка установить максимальную границу ставки", - сказал Давиташвили.
По его словам, для властей низкая процентная ставка по кредитам для пенсионеров будет одним из решающих факторов при выборе банка.
"Когда инфляция стабилизируется и снизится процентная ставка для банков, снизится и ставка для пенсионеров, которая привязана к этому индексу", - сказал Давиташвили.
Что касается вопроса улучшения условий, то глава Минэкономики пояснил, что в этом случае речь идет о защите прав пенсионеров.
"Их права будут максимально защищены", - сказал Давиташвили.
Другой член комиссии, депутат правящей партии Ираклий Закруа пояснил, что по новым условиям пенсионеры свободно смогут отказаться от выбранного государством банка и получать пенсию в другом банке и это условие действует уже сейчас.
"Если лицо хочет получать пенсию в другом банке, оно может написать заявление в Liberty Bank, и тот будет без проблем перечислять пенсию в другой банк. Через полгода это соглашение можно продлить", - пояснил Закруа.
Кто же будет выдавать пенсии
По данным члена комиссии от оппозиции, лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, в конкурсе готовы принять участие два банка - Liberty Bank и "Банк Грузии".
Правительство Грузии готово платить ежегодно 15 миллионов лари банку победителю за обслуживание клиентов.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.
"Банк Грузии" - самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывающая более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.
На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 793 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам – с 65 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.