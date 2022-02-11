https://sputnik-georgia.ru/20220211/stavka-po-kreditu-dlya-pensionerov--snizitsya-reshenie-vlastey-gruzii-264361572.html

Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии

Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии

При составлении условий конкурса комиссия руководствовалась принципом улучшения условий для пенсионеров, проживающих в Грузии, заявил министр 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T18:30+0400

2022-02-11T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Межведомственная правительственная комиссия утвердила конкурсные условия для банков, которые участвуют в конкурсе на выдачу государственных пенсий, среди которых верхняя планка по пенсионному кредиту, говорится в сообщении на сайте правительства.На сегодняшний день правом на выдачу пенсий в Грузии обладает Liberty Bank. Процентная ставка по кредиту для пенсионеров же составляет 36%.По решению межведомственной комиссии, максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.При этом, он отметил, что при составлении условий конкурса комиссия руководствовалась принципом улучшения условий для пенсионеров, проживающих в Грузии."Для нас главной задачей было, чтобы обслуживание наших пенсионеров, которое они получают в разных уголках Грузии, не ухудшилось, а наоборот улучшилось, а вторым важным условием, которое представляет большой политический интерес, была процентная ставка по кредитам, получаемым пенсионерами. Тут мы после долгой работы приняли решение при согласии Нацбанка установить максимальную границу ставки", - сказал Давиташвили.В Грузии выросли пенсии с 1 января >>По его словам, для властей низкая процентная ставка по кредитам для пенсионеров будет одним из решающих факторов при выборе банка."Когда инфляция стабилизируется и снизится процентная ставка для банков, снизится и ставка для пенсионеров, которая привязана к этому индексу", - сказал Давиташвили.Что касается вопроса улучшения условий, то глава Минэкономики пояснил, что в этом случае речь идет о защите прав пенсионеров."Их права будут максимально защищены", - сказал Давиташвили.Другой член комиссии, депутат правящей партии Ираклий Закруа пояснил, что по новым условиям пенсионеры свободно смогут отказаться от выбранного государством банка и получать пенсию в другом банке и это условие действует уже сейчас.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались почти 1,5 тысячи человек >>"Если лицо хочет получать пенсию в другом банке, оно может написать заявление в Liberty Bank, и тот будет без проблем перечислять пенсию в другой банк. Через полгода это соглашение можно продлить", - пояснил Закруа.Кто же будет выдавать пенсииПо данным члена комиссии от оппозиции, лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе, в конкурсе готовы принять участие два банка - Liberty Bank и "Банк Грузии".Правительство Грузии готово платить ежегодно 15 миллионов лари банку победителю за обслуживание клиентов.Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов."Банк Грузии" - самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывающая более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 793 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам – с 65 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, liberty bank, "банк грузии", пенсия, пенсионная реформа