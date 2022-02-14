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Таможня Грузии призывает владельцев автомобилей вовремя завершить растаможку
Таможня Грузии призывает владельцев автомобилей вовремя завершить растаможку
Таможенный департамент, с учетом тяжести нарушений, передал материалы дел ряда владельцев в следственные органы 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T12:29+0400
2022-02-14T12:29+0400
2022-02-14T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии призывает владельцев транспортных средств исполнить возложенные на них законодательством обязательства и обеспечить таможенное декларирование транспортного средства, говорится в распространенном заявлении.По их данным, на учете до сих пор находятся транспортные средства, в отношении которых нарушены сроки таможенного оформления и не исполнены налоговые обязательства.При этом срок может быть продлен еще на 30 дней (5 лари в день), а срок вывода транспортного средства, заявленного в реэкспорте, с таможенной территории Грузии, составляет 45 календарных дней после регистрации декларации.Превышение вышеуказанных сроков – это таможенное правонарушение, однако в связи с экономическими проблемами, связанными с распространением COVID-19, а также для поддержания бизнеса и дальнейшего развития сектора, согласно распоряжению министра финансов, владельцам транспортных средств были предложены определенные льготы.Почему в Грузии подорожали автомобили >>В частности, изначально срок растаможивания транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию Грузии до 1 апреля 2020 года, был установлен до 1 сентября 2020 года. Затем льгота коснулась тех автомобилей, которые попали в Грузию до 1 мая 2020 года, а растаможка в итоге была продлена до 1 июня 2021 года.Таможенный департамент, с учетом тяжести нарушений, передал материалы дел ряда владельцев в следственные органы.Число автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Грузии в 2021 году, составило 76 956, что лучше показателей 2020 и 2019 годов.Количество ввезенных легковых автомобилей за три года выглядит следующим образом:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, общество, экономика, служба доходов министерства финансов грузии
Таможня Грузии призывает владельцев автомобилей вовремя завершить растаможку
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Таможенный департамент, с учетом тяжести нарушений, передал материалы дел ряда владельцев в следственные органы
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии призывает владельцев транспортных средств исполнить возложенные на них законодательством обязательства и обеспечить таможенное декларирование транспортного средства, говорится в распространенном заявлении.
По их данным, на учете до сих пор находятся транспортные средства, в отношении которых нарушены сроки таможенного оформления и не исполнены налоговые обязательства.
"Служба доходов Министерства финансов еще раз разъясняет, что согласно действующему законодательству Грузии, срок доставки до места регистрации или другую зону таможенного контроля транспортного средства, ввезенного на таможенную территорию Грузии и незарегистрированного в стране составляет 60 календарных дней", – говорится в заявлении.
При этом срок может быть продлен еще на 30 дней (5 лари в день), а срок вывода транспортного средства, заявленного в реэкспорте, с таможенной территории Грузии, составляет 45 календарных дней после регистрации декларации.
Превышение вышеуказанных сроков – это таможенное правонарушение, однако в связи с экономическими проблемами, связанными с распространением COVID-19, а также для поддержания бизнеса и дальнейшего развития сектора, согласно распоряжению министра финансов, владельцам транспортных средств были предложены определенные льготы.
В частности, изначально срок растаможивания транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию Грузии до 1 апреля 2020 года, был установлен до 1 сентября 2020 года. Затем льгота коснулась тех автомобилей, которые попали в Грузию до 1 мая 2020 года, а растаможка в итоге была продлена до 1 июня 2021 года.
Таможенный департамент, с учетом тяжести нарушений, передал материалы дел ряда владельцев в следственные органы.
Число автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Грузии в 2021 году, составило 76 956, что лучше показателей 2020 и 2019 годов.
Количество ввезенных легковых автомобилей за три года выглядит следующим образом:
2019 год – 56 325 автомобилей
2020 год – 61 141 автомобиль
2021 год – 76 956 автомобилей.
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