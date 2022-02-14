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Таможня Грузии призывает владельцев автомобилей вовремя завершить растаможку

Таможня Грузии призывает владельцев автомобилей вовремя завершить растаможку

Таможенный департамент, с учетом тяжести нарушений, передал материалы дел ряда владельцев в следственные органы 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T12:29+0400

2022-02-14T12:29+0400

2022-02-14T12:29+0400

грузия

новости

общество

экономика

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Служба доходов Министерства финансов Грузии призывает владельцев транспортных средств исполнить возложенные на них законодательством обязательства и обеспечить таможенное декларирование транспортного средства, говорится в распространенном заявлении.По их данным, на учете до сих пор находятся транспортные средства, в отношении которых нарушены сроки таможенного оформления и не исполнены налоговые обязательства.При этом срок может быть продлен еще на 30 дней (5 лари в день), а срок вывода транспортного средства, заявленного в реэкспорте, с таможенной территории Грузии, составляет 45 календарных дней после регистрации декларации.Превышение вышеуказанных сроков – это таможенное правонарушение, однако в связи с экономическими проблемами, связанными с распространением COVID-19, а также для поддержания бизнеса и дальнейшего развития сектора, согласно распоряжению министра финансов, владельцам транспортных средств были предложены определенные льготы.Почему в Грузии подорожали автомобили >>В частности, изначально срок растаможивания транспортных средств, которые были ввезены на таможенную территорию Грузии до 1 апреля 2020 года, был установлен до 1 сентября 2020 года. Затем льгота коснулась тех автомобилей, которые попали в Грузию до 1 мая 2020 года, а растаможка в итоге была продлена до 1 июня 2021 года.Таможенный департамент, с учетом тяжести нарушений, передал материалы дел ряда владельцев в следственные органы.Число автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Грузии в 2021 году, составило 76 956, что лучше показателей 2020 и 2019 годов.Количество ввезенных легковых автомобилей за три года выглядит следующим образом:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, общество, экономика, служба доходов министерства финансов грузии