https://sputnik-georgia.ru/20220214/uscherb-ot-zemletryaseniya-v-gruzii-prodolzhayut-podschityvat-264430689.html
Ущерб от землетрясения в Грузии продолжают подсчитывать
Ущерб от землетрясения в Грузии продолжают подсчитывать
Ученики школы села Гантиади, пострадавшей от землетрясения, с 14 февраля перешли на режим онлайн-обучения 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T19:49+0400
2022-02-14T19:49+0400
2022-02-14T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В Дманисском районе (регион Квемо Картли), который стал эпицентром сильного землетрясения в воскресенье ночью, пострадало здание школы села Гантиади и около 20 домов, сообщает краевая администрация региона.Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр находился в муниципалитете Дманиси (регион Квемо Картли) в 60 километрах от Тбилиси.Ученики школы села Гантиади с 14 февраля перешли на режим онлайн-обучения. Администрация школы ждет заключения экспертизы, которая должна установить, подлежит ли восстановлению здание или необходим его демонтаж.Грузию трясло всю ночь – зафиксировано семь толчков магнитудой выше 3,1 >>В том случае, если придется демонтировать здание школы, ученики и учителя будут распределены в соседние школы. Транспортом их обеспечат местные власти.Соответствующая комиссия устанавливает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают полностью возместить ущерб пострадавшему населению.Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, происшествия, землетрясения в грузии
Ущерб от землетрясения в Грузии продолжают подсчитывать
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Ученики школы села Гантиади, пострадавшей от землетрясения, с 14 февраля перешли на режим онлайн-обучения
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В Дманисском районе (регион Квемо Картли), который стал эпицентром сильного землетрясения в воскресенье ночью, пострадало здание школы села Гантиади и около 20 домов, сообщает краевая администрация региона.
Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр находился в муниципалитете Дманиси (регион Квемо Картли) в 60 километрах от Тбилиси.
Ученики школы села Гантиади с 14 февраля перешли на режим онлайн-обучения. Администрация школы ждет заключения экспертизы, которая должна установить, подлежит ли восстановлению здание или необходим его демонтаж.
В том случае, если придется демонтировать здание школы, ученики и учителя будут распределены в соседние школы. Транспортом их обеспечат местные власти.
Соответствующая комиссия устанавливает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают полностью возместить ущерб пострадавшему населению.
Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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