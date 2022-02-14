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Ущерб от землетрясения в Грузии продолжают подсчитывать

Ущерб от землетрясения в Грузии продолжают подсчитывать

Ученики школы села Гантиади, пострадавшей от землетрясения, с 14 февраля перешли на режим онлайн-обучения 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T19:49+0400

2022-02-14T19:49+0400

2022-02-14T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В Дманисском районе (регион Квемо Картли), который стал эпицентром сильного землетрясения в воскресенье ночью, пострадало здание школы села Гантиади и около 20 домов, сообщает краевая администрация региона.Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр находился в муниципалитете Дманиси (регион Квемо Картли) в 60 километрах от Тбилиси.Ученики школы села Гантиади с 14 февраля перешли на режим онлайн-обучения. Администрация школы ждет заключения экспертизы, которая должна установить, подлежит ли восстановлению здание или необходим его демонтаж.Грузию трясло всю ночь – зафиксировано семь толчков магнитудой выше 3,1 >>В том случае, если придется демонтировать здание школы, ученики и учителя будут распределены в соседние школы. Транспортом их обеспечат местные власти.Соответствующая комиссия устанавливает ущерб, нанесенный стихией. Местные власти обещают полностью возместить ущерб пострадавшему населению.Грузию трясло всю ночь, сейсмологи зафиксировали еще шесть толчков.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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