Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - пожилая женщина в маске - Sputnik Грузия, 1920
Шестая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20220214/zabolevshie-koronavirusom-v-gruzii-smogut-propustit-rabotu-tolko-nedelyu-264402893.html
Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю
Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю
Заразившимся коронавирусом пациентам, болеющих бессимптомно или легко, достаточно предоставить работодателю справку о положительном тесте 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T08:32+0400
2022-02-14T08:32+0400
шестая волна
грузия
новости
общество
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_0:5:1728:977_1920x0_80_0_0_09d6ddf0691785f4640a8107761dbbd7.jpg
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Заболевшим коронавирусом лицам после 4 февраля засчитают только семь дней пропуска работы по уважительной причине, говорится в приказе главы Минздрава.Согласно поправкам, внесенным в приказ "О правилах выдаче больничного листа и проведения экспертизы по временной нетрудоспособности" для лиц, заболевших до 4 февраля 2022 года, срок потери дееспособности считается 8 дней, а после 4 февраля – 7 дней.Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов &gt;&gt;При этом заразившимся коронавирусом пациентам, болеющим бессимптомно или легко, не нужно предоставлять больничный лист. Достаточно лишь предоставить работодателю справку о положительном тесте.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24816/42/248164267_151:0:1698:1160_1920x0_80_0_0_ae2086d735a19f87a275a2437f681d3c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19

Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю

08:32 14.02.2022
© photo: Sputnik / Shota NozadzeОдноместная палата для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице
Одноместная палата для пациентов с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице - Sputnik Грузия, 1920, 14.02.2022
© photo: Sputnik / Shota Nozadze
Подписаться на
Заразившимся коронавирусом пациентам, болеющих бессимптомно или легко, достаточно предоставить работодателю справку о положительном тесте
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Заболевшим коронавирусом лицам после 4 февраля засчитают только семь дней пропуска работы по уважительной причине, говорится в приказе главы Минздрава.
Согласно поправкам, внесенным в приказ "О правилах выдаче больничного листа и проведения экспертизы по временной нетрудоспособности" для лиц, заболевших до 4 февраля 2022 года, срок потери дееспособности считается 8 дней, а после 4 февраля – 7 дней.
Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов >>
При этом заразившимся коронавирусом пациентам, болеющим бессимптомно или легко, не нужно предоставлять больничный лист. Достаточно лишь предоставить работодателю справку о положительном тесте.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала