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Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю
Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю
Заразившимся коронавирусом пациентам, болеющих бессимптомно или легко, достаточно предоставить работодателю справку о положительном тесте 14.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-14T08:32+0400
2022-02-14T08:32+0400
2022-02-14T08:32+0400
шестая волна
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Заболевшим коронавирусом лицам после 4 февраля засчитают только семь дней пропуска работы по уважительной причине, говорится в приказе главы Минздрава.Согласно поправкам, внесенным в приказ "О правилах выдаче больничного листа и проведения экспертизы по временной нетрудоспособности" для лиц, заболевших до 4 февраля 2022 года, срок потери дееспособности считается 8 дней, а после 4 февраля – 7 дней.Когда завершится пандемия коронавируса? - мнение грузинских экспертов >>При этом заразившимся коронавирусом пациентам, болеющим бессимптомно или легко, не нужно предоставлять больничный лист. Достаточно лишь предоставить работодателю справку о положительном тесте.Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, коронавирус covid-19
Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю
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Заразившимся коронавирусом пациентам, болеющих бессимптомно или легко, достаточно предоставить работодателю справку о положительном тесте
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik.
Заболевшим коронавирусом лицам после 4 февраля засчитают только семь дней пропуска работы по уважительной причине, говорится в приказе
главы Минздрава.
Согласно поправкам, внесенным в приказ "О правилах выдаче больничного листа и проведения экспертизы по временной нетрудоспособности" для лиц, заболевших до 4 февраля 2022 года, срок потери дееспособности считается 8 дней, а после 4 февраля – 7 дней.
При этом заразившимся коронавирусом пациентам, болеющим бессимптомно или легко, не нужно предоставлять больничный лист. Достаточно лишь предоставить работодателю справку о положительном тесте.
Грузия переживает шестую волну коронавируса. Суточный прирост инфицированных в последние дни колеблется в пределах 22-24 тысяч, тогда как еще в середине января этот показатель в среднем составлял 5 тысяч. Эпидемиологи утверждают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон".
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