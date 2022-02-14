https://sputnik-georgia.ru/20220214/zapretili-li-saakashvili-svidaniya-vlasti-dali-ofitsialnyy-otvet-264437760.html

Запретили ли Саакашвили свидания: власти дали официальный ответ

Запретили ли Саакашвили свидания: власти дали официальный ответ

Экс-президенту ограничили право на свидания с близкими родственниками до одного в месяц, заявил адвокат 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T22:29+0400

2022-02-14T22:29+0400

2022-02-14T22:29+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба Грузии напомнила адвокатам экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о правилах тюрьмы, где содержится их подзащитный.Адвокат Саакашвили Бека Басилая в понедельник утром заявил, что Саакашвили, отбывающему наказание в учреждении по исполнению наказаний закрытого типа, ограничили право на свидания с близкими родственниками до одного в месяц и назвал это грубым нарушением прав заключенного.При этом в службе отмечают, что экс-президенту оказывается вся необходимая медицинская помощь и лечение по назначению врача."Надо отметить, что осужденный отказывается от консультации психотерапевта" - говорится в сообщении.Пел и ругался – детали с суда над Саакашвили >>Не видит ничего страшного в соблюдении закона в отношении Саакашвили один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе."До десяти тысяч граждан отбывают наказание в системе. По мнению семьи Саакашвили все они находятся под давлением, но претензии есть только у Саакашвили. То есть, по мнению Саакашвили остальные не знают своих прав и не читали Кодекс заключения на тему свиданий каждый день… Прочтите Кодекс заключения и законодательные регуляции, которые регулируют свидания с членами семьи и другими лицами", - сказал Талаквадзе.Кодекс заключения в Грузии регулирует все вопросы связанные с тюрьмами страны. Согласно кодексу право на свободный вход к заключенному имеют адвокаты, представители аппарата Народного защитника и депутаты парламента с согласия председателя законодательного органа.Посещения членов семьи и посторонних лиц строго ограничены в зависимости от типа учреждения, в котором находятся заключенные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, специальная пенитенциарная служба