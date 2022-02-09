https://sputnik-georgia.ru/20220209/botoks-dieta-i-stilist--kak-proshel-sudebnyy-protsess-po-delu-saakashvili-264290805.html

Пел и ругался – детали с суда по делу Саакашвили

Пел и ругался – детали с суда по делу Саакашвили

Экс-президент Грузии вновь попытался превратить суд в трибуну для политических заявлений 09.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-09T18:44+0400

2022-02-09T18:44+0400

2022-02-09T19:40+0400

грузия

новости

возвращение и арест саакашвили

суд

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Судебный процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о растрате более 8,8 миллиона лари (порядка 3 миллионов долларов) госсредств на личные нужды оказался довольно шумным.В отличие от предыдущего слушания, на этот раз главный обвиняемый присутствовал на процессе. Его доставили в Тбилисский городской суд из руставской тюрьмы, где он отбывает срок по двум другим уголовным делам.В самом начале судья Бадри Кочламазашвили предоставил слово экс-президенту.Экс-президент продемонстрировал фотографии, на которых, по его словам, запечатлены дома прокуроров и чиновников, а также премьер-министра Ираклия Гарибашвили и бывшего мэра Тбилиси, ныне главы Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давида Нармания.Когда прокуроры потребовали, чтобы обвиняемый говорил по делу, началась словесная перепалка. Судья сделал замечание Саакашвили и разъяснил, что ему придется покинуть зал заседаний, если он не даст возможность продолжить процесс в спокойной обстановке.В ответ Саакашвили заявил, что судья уже принял решение по делу и смысла говорить о нем нет. "Какая разница, это не процесс – хочешь закрой, а хочешь прикрой. Нет никакого суда. Рассказывайте свои сказки своей бабушке", - сказал Саакашвили.Диета Угулава и дорогая гостиница Несмотря на призывы и замечания судьи, словесная перепалка, периодически перерастающая в крик, продолжилась. Прокурор Арчил Ткешелашвили назвал выступление Саакашвили оскорбительным и отметил, что обвиняемый должен говорить о растрате им госсредств."Он заплатил 150 тысяч стилисту, 600 тысяч потратил на ботокс. Он должен делать заявления об этом, и о той "черной бухгалтерии", которую они вели", - сказал Ткешелашвили."Какую острую необходимость представляло похудение Гиги Угулава (бывший мэр Тбилиси), которое обошлось стране в 114 тысяч лари? Гостиница Софо Нижарадзе (певица и пассия Саакашвили), которая обошлась государству в 5,5 тысячи лари? Говорите об этом!", - сказал другой прокурор Георгий Муджири.Перформанс в действииОднако у Саакашвили была своя повестка дня. Экс-президент Грузии, который является гражданином Украины, развернул украинский флаг и продемонстрировал свои вокальные данные, исполнив государственный гимн Украины.Дальше градус напряженности в зале суда повысился еще больше. Шум на этот раз подняла ярая сторонница Саакашвили - депутат парламента Грузии, лидер партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани."Нацдвижение" на грани раскола? Новый скандал в партии, основанной Саакашвили>>"Коррумпированный прокурор – предатель родины, а кто же он еще?! Стыдно позволять позорному прокурору судить строителя государственных институтов", - кричала Чарквиани.В ответ судья посоветовал тем, кто считает процесс фарсом и позором, не участвовать в нем."Оставайтесь дома и следите по телевизору. А то, что это исторический процесс, напоминать не надо", - сказал судья Кочламазашвили и распорядился удалить Чарквиани из зала суда.Свидетель проявил осторожностьНа судебном процессе в качестве свидетеля защита вызвала главу Специальной службы госохраны Анзора Чубинидзе. Адвокаты Саакашвили надеялись, что опрос Чубинидзе покажет, что расходы Саакашвили из бюджета службы госохраны были абсолютно легальными. Против опроса Чубинидзе выступила сторона обвинения.Сам Чубинидзе предстал перед судом, но отказался давать показания."Я не имею никакого отношения к тому эпизоду, который сегодня рассматривается. Соответственно, любое сказанное мною слово, фраза и зафиксированная позиция могут быть использованы против меня", - сказал Чубинидзе.После этого, Саакашвили покинул зал заседаний со словами: "Все ясно, что здесь происходит… Очень жаль".ХодатайстваЗащитники интересов экс-президента потребовали представить протокол показаний Чубинидзе, которые он дал прокуратуре по делу Саакашвили пять месяцев назад. Однако судья не удовлетворил данное ходатайство.Что касается второго ходатайства защиты, которое касалось здоровья Саакашвили, допуска к нему личного врача и консилиума врачей центра "Эмпатия", то судья удовлетворил его.Суд поручил гендиректору Специальной пенитенциарной службы, в рамках своей компетенции, принять все необходимые и особые меры для защиты здоровья обвиняемого и не подвергать его опасности.Детали делаДело о растрате против Саакашвили касается засекреченной части расходов бюджетных средств в период с 2009 по 2012 годы.Сможет ли ЕНД создать комиссию по делу Саакашвили? – кто за и кто против>>Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после истечения срока его президентства в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно.Тогда прокуратура обнародовала подробный перечень трат бюджетных средств третьим президентом, подкрепив длинный список ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства Специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также является подсудимым.Для наглядности прокуратура обнародовала часть расходов Саакашвили:Приобретение картины работы рисующей грудью Мередит Остром в Лондоне – 15 тысяч 989 лари (около $9,2 тыс.);Оплата труда, аренда жилплощади и возвращение в Испанию испанского повара Серхио Калдерона Латаса, нанятого Михаилом Саакашвили, и оплата труда его переводчика – 191 тысяча 643 лари (около $110 тыс.);Гостиничное обслуживание и процедуры лечебного похудения в оздоровительном центре австрийского города Инсбрук для Гиги Угулава (экс-мэр Тбилиси) – 26 тысяч 388 лари (около $15,3 тыс.);Аренда авиалайнера для Михаила Саакашвили – 503 тысячи 383 лари (около $290 тыс.);Аренда автомобилей Porsche, Mercedes и Audi в Австрии для Михаила Саакашвили и Гиги Угулава – 58 тысячи 876 лари (около $34 тыс.);Аренда лимузина и минивэна Михаилом Саакашвили во время визита в Верону – 45 тысяч 214 лари (около $26,1 тыс.);Аренда вертолета в Перу – 33 тысячи 204 лари (около $19,1 тыс.);Аренда яхты в Пизе – 25 тысяч 237 лари (около $14,5 тыс.);Приобретение семи пиджаков и кашемирового спортивного пальто Михаилом Саакашвили в Лондоне – 49 тысяч 499 лари (около $28,6 тыс.)Приобретение двух костюмов ручной работы – 7 тысяч 994,84 лари (около $4,6 тыс.);Приобретение десяти наручных часов в Грузии и Англии – 53 тысячи 283 лари (около $30,7 тыс.).По предъявленному обвинению Саакашвили грозит от семи до 11 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, возвращение и арест саакашвили, суд