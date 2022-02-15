https://sputnik-georgia.ru/20220215/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-19-049-264446137.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 049
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 049
За последние 24 часа от коронавируса скончался 51человек, вылечились 18 409 пациентов, а с начала пандемии – 1 289 168 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T11:00+0400
2022-02-15T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 049. Скончался 51 человек. По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 480 841 случай заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 409 человек, с начала пандемии – 1 289 168. Скончались 15 628.Кто виноват в высокой смертности от COVID-19 в Грузии – мнение экс-министра>>За сутки сделано 56 531 тест, в том числе 39 936 на антиген и 16 595 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,7%, за последние 14 дней – 32,01%, за последние семь дней – 32,19%.К этому времени в Грузии сделано 2 779 761 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 593.В карантине в данное время находятся 10 человек, в стационарах – 6 017, в ковид-гостиницах – 1 309.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, коронавирус covid-19, общество
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 19 049
11:00 15.02.2022 (обновлено: 11:22 15.02.2022) Подписаться на
За последние 24 часа от коронавируса скончался 51человек, вылечились 18 409 пациентов, а с начала пандемии – 1 289 168
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 19 049. Скончался 51 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 480 841 случай заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 18 409 человек, с начала пандемии – 1 289 168. Скончались 15 628.
За сутки сделано 56 531 тест, в том числе 39 936 на антиген и 16 595 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 33,7%, за последние 14 дней – 32,01%, за последние семь дней – 32,19%.
К этому времени в Грузии сделано 2 779 761 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 593.
В карантине в данное время находятся 10 человек, в стационарах – 6 017, в ковид-гостиницах – 1 309.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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