https://sputnik-georgia.ru/20220215/chto-delat-esli-vrach-ne-zvonit--minzdrav-gruzii-daet-sovet-patsientam-lechaschimsya-na-domu-264458477.html

Что делать, если врач не звонит – Минздрав Грузии дает совет пациентам, лечащимся на дому

Что делать, если врач не звонит – Минздрав Грузии дает совет пациентам, лечащимся на дому

В социальных сетях появилось много жалоб на то, что ковид-пациентам, лечащимся на дому, приходится иногда по несколько дней ждать звонка семейного врача 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T16:02+0400

2022-02-15T16:02+0400

2022-02-15T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Инфицированные граждане, которым по каким-то причинам не звонит семейный врач, должны по горячей линии 15 22 или 15 05 сообщить об этом Минздраву, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния.В соцсетях все чаще появляются посты недовольных граждан с жалобами на невнимание семейного врача. В Грузии именно семейные врачи обязаны следить за состоянием здоровья инфицированных пациентов, лечащихся на дому, и постоянно консультировать их по телефону.Заболевшие коронавирусом в Грузии смогут пропустить работу только неделю>>Она отметила, что в стране более 170 тысяч активных случаев коронавируса и, исходя из этого, семейные врачи чрезмерно загружены.В Грузии пик шестой волны распространения коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости начал возрастать и на пике дошел до 25-26 тысяч в день. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, коронавирус covid-19, минздрав грузии, общество