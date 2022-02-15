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Каландаришвили стал председателем ЦИК снова на полгода
Каландаришвили стал председателем ЦИК снова на полгода
Также парламент Грузии со второй попытки назначил двух членов ЦИК Майю Заридзе и Гию Цацашвили 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии смог избрать председателя ЦИК Грузии со второй попытки только на полгода, им стал действующий глава ЦИК Георгий Каландаришвили, которого поддержала только правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Согласно регламенту парламента парламент голосовал дважды. В первый раз ни Каландаришвили, ни второму кандидату – исполнительному директору НПО "Платформа 2020" Тенгизу Тевзадзе, не удалось получить поддержку 100 депутатов парламента.Также парламент Грузии со второй попытке назначил двух членов ЦИК Майю Заридзе и Гию Цацашвили. Они получили 80 и 78 голосов соответственно. Они будут занимать должности в ЦИК полгода.Георгий Каландаришвили - биографияДействующий председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.На пост главы ЦИК впервые он был назначен 2 августа на шесть месяцев. До этого занимал должность главы отдела кадров ЦИК Грузии.Основное образование – специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.Парламент Грузии лишился четырех депутатов >>Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью ЦИК. В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность.На пост главы ЦИК впервые он был назначен 2 августа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламент грузии
Каландаришвили стал председателем ЦИК снова на полгода
18:35 15.02.2022 (обновлено: 18:51 15.02.2022) Подписаться на
Также парламент Грузии со второй попытки назначил двух членов ЦИК Майю Заридзе и Гию Цацашвили
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии смог избрать председателя ЦИК Грузии со второй попытки только на полгода, им стал действующий глава ЦИК Георгий Каландаришвили, которого поддержала только правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Согласно регламенту парламента парламент голосовал дважды. В первый раз ни Каландаришвили, ни второму кандидату – исполнительному директору НПО "Платформа 2020" Тенгизу Тевзадзе, не удалось получить поддержку 100 депутатов парламента.
При повторном голосовании, Каландаришвили получил поддержку 84 депутатов, сохранив таким образом за собой место в ЦИК.
Также парламент Грузии со второй попытке назначил двух членов ЦИК Майю Заридзе и Гию Цацашвили. Они получили 80 и 78 голосов соответственно. Они будут занимать должности в ЦИК полгода.
Георгий Каландаришвили - биография
Действующий председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили родился в 1984 году.
На пост главы ЦИК впервые он был назначен 2 августа на шесть месяцев. До этого занимал должность главы отдела кадров ЦИК Грузии.
Основное образование – специалист по информационным технологиям и английскому языку. Кроме того, у Каландаришвили есть юридическая степень, эквивалентная степени магистра.
Проходил стажировку в отделе по связям с общественностью администрации губернатора Имерети.
В 2005-2008 годах работал в сфере маркетинга и продаж в акционерных обществах.
В 2008 году получил Свидетельство сотрудника избирательной администрации. После этого Каландаришвили по результатам конкурса был назначен руководителем Департамента по связям с общественностью ЦИК. В ЦИК Грузии Каландаришвили и продолжил свою карьеру, переходя с должности на должность.
На пост главы ЦИК впервые он был назначен 2 августа.
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