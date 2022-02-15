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Парламент Грузии лишился четырех депутатов
Парламент Грузии лишился четырех депутатов
Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава 15.02.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.За лишение мандата Нателашвили проголосовали 79 депутатов против 28 , за Хоштария - 77 против 9 , за Джапаридзе – 77 против 37 .Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента."Грузинская мечта" определилась с голосованием на заседании парламента Грузии &gt;&gt;Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причиной стал приговор суда.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе, одного из основателей TBC Bank, виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава. За этот вопрос проголосовали 78 депутатов против 5.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, парламент грузии

Парламент Грузии лишился четырех депутатов

18:20 15.02.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание
Парламент Грузии десятого созыва. Пленарное заседание - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.
За лишение мандата Нателашвили проголосовали 79 депутатов против 28 , за Хоштария - 77 против 9 , за Джапаридзе – 77 против 37 .
Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента.
"Грузинская мечта" определилась с голосованием на заседании парламента Грузии >>
Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причиной стал приговор суда.
Тбилисский городской суд признал Джапаридзе, одного из основателей TBC Bank, виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.
Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.
Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава. За этот вопрос проголосовали 78 депутатов против 5.
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