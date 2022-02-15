https://sputnik-georgia.ru/20220215/parlament-gruzii-lishilsya-chetyrekh-deputatov-264467498.html

Парламент Грузии лишился четырех депутатов

Парламент Грузии лишился четырех депутатов

Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T18:20+0400

2022-02-15T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.За лишение мандата Нателашвили проголосовали 79 депутатов против 28 , за Хоштария - 77 против 9 , за Джапаридзе – 77 против 37 .Хоштария и Нателашвили лишились мандатов из-за систематических пропусков пленарных заседаний парламента."Грузинская мечта" определилась с голосованием на заседании парламента Грузии >>Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причиной стал приговор суда.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе, одного из основателей TBC Bank, виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава. За этот вопрос проголосовали 78 депутатов против 5.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, парламент грузии