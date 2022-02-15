https://sputnik-georgia.ru/20220215/moschnoe-zemletryasenie-v-gruzii--v-kvemo-kartli-povrezhdeny-desyatki-domov-264464261.html

Мощное землетрясение в Грузии – в Квемо Картли повреждены десятки домов

Мощное землетрясение в Грузии – в Квемо Картли повреждены десятки домов

В Марнеульском муниципалитете насчитали 34 поврежденных здания, в Дманисском муниципалитете пострадали около 20 домов и школа 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T17:47+0400

2022-02-15T17:47+0400

2022-02-15T17:47+0400

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мощное землетрясение повредило 34 дома в 11 селах Марнеульского муниципалитета (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на сайте мэрии.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Эпицентр находился в 60 километрах от Тбилиси.Ущерб, нанесенный землетрясением Марнеульскому муниципалитету, подсчитывает специально созданная комиссия. Члены рабочей группы во вторник осмотрели поврежденные дома.Местные власти обещают оказать максимальную помощь всем пострадавшим семьям. На первом этапе ведется учет поврежденных зданий и оценка нанесенного ущерба.Повреждения также были зафиксированы в соседнем Дманисском муниципалитете - здесь пострадали около 20 домов и школа.Администрация школы, которая с 14 февраля перешла на дистанционное обучение, ждет заключения экспертизы, которая должна установить, подлежит ли восстановлению здание или необходим его демонтаж.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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