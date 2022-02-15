Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото
Жители дома на улице Маяковского в Батуми потребовали от мэрии предоставить им альтернативное жилье, так как после землетрясения на здании появились новые трещины.
Жители дома на улице Маяковского в Батуми потребовали от мэрии предоставить им альтернативное жилье, так как после землетрясения на здании появились новые трещины.
Часть жильцов уже расселена по гостиницам и квартирам, половина еще остается в здании.
Часть жильцов уже расселена по гостиницам и квартирам, половина еще остается в здании.
Дом не только аварийный, к нему, как видно на фото, еще была сделана пристройка какое-то время назад. Такие пристройки часто делали в прежние годы в Грузии в разных городах, значительно увеличивая тем самым жилплощадь.
Дом не только аварийный, к нему, как видно на фото, еще была сделана пристройка какое-то время назад. Такие пристройки часто делали в прежние годы в Грузии в разных городах, значительно увеличивая тем самым жилплощадь.
Сделанная пристройка вовсе не помогла укрепить конструкцию здания, которое в последние годы стало разрушаться.
Сделанная пристройка вовсе не помогла укрепить конструкцию здания, которое в последние годы стало разрушаться.
Жильцы дома утверждают, что сегодня проживать в этом здании небезопасно.
Жильцы дома утверждают, что сегодня проживать в этом здании небезопасно.
Подъезд и лестничные клетки, несмотря на современные ремонты в приватизированных квартирах, находятся в плачевном состоянии.
Подъезд и лестничные клетки, несмотря на современные ремонты в приватизированных квартирах, находятся в плачевном состоянии.
Сам дом снаружи тоже не внушает оптимизма. Хотя эти пристройки были сделаны самими жильцами в прежние годы.
Сам дом снаружи тоже не внушает оптимизма. Хотя эти пристройки были сделаны самими жильцами в прежние годы.
Внутри подъездов стены просто страшные. Представители мэрии Батуми уже побывали в доме и пообещали жильцам временное жилье, пока вопрос с их расселением не будет окончательно решен.
Внутри подъездов стены просто страшные. Представители мэрии Батуми уже побывали в доме и пообещали жильцам временное жилье, пока вопрос с их расселением не будет окончательно решен.
Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии, где их тысячи. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.
Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии, где их тысячи. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.
Согласно программе "Батуми без аварийных домов" до 2025 года планируется предоставление нового жилья трем тысячам семей.
Согласно программе "Батуми без аварийных домов" до 2025 года планируется предоставление нового жилья трем тысячам семей.
Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее уязвимых зданиях.
Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее уязвимых зданиях.
Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (около 30 млн долларов).
Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (около 30 млн долларов).