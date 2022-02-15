https://sputnik-georgia.ru/20220215/napugannye-zemletryaseniem-avariynyy-dom-v-batumi-pokidayut-zhiltsy---foto-264456919.html

Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото

Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото

В Батуми после сильного землетрясения в Грузии расселяют по гостиницам и временным квартирам жильцов аварийного дома на ул. Маяковского. Как утверждают жители... 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T14:22+0400

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Мэрия Батуми пообещала обеспечить жильцов аварийного дома временной жилплощадью, а позже решить их вопрос с расселением. Однако и в самом Батуми, да и в целом по Грузии, тысячи аварийных домов, проживающие в которых люди тоже нуждаются в новом жилье.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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