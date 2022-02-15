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https://sputnik-georgia.ru/20220215/napugannye-zemletryaseniem-avariynyy-dom-v-batumi-pokidayut-zhiltsy---foto-264456919.html
Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото
Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото
В Батуми после сильного землетрясения в Грузии расселяют по гостиницам и временным квартирам жильцов аварийного дома на ул. Маяковского. Как утверждают жители... 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T14:22+0400
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Мэрия Батуми пообещала обеспечить жильцов аварийного дома временной жилплощадью, а позже решить их вопрос с расселением. Однако и в самом Батуми, да и в целом по Грузии, тысячи аварийных домов, проживающие в которых люди тоже нуждаются в новом жилье.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, землетрясения в грузии, батуми, фото

Напуганные землетрясением: аварийный дом в Батуми покидают жильцы - фото

14:22 15.02.2022 (обновлено: 14:32 15.02.2022)
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В Батуми после сильного землетрясения в Грузии расселяют по гостиницам и временным квартирам жильцов аварийного дома на ул. Маяковского. Как утверждают жители, на здании появились новые трещины
Мэрия Батуми пообещала обеспечить жильцов аварийного дома временной жилплощадью, а позже решить их вопрос с расселением. Однако и в самом Батуми, да и в целом по Грузии, тысячи аварийных домов, проживающие в которых люди тоже нуждаются в новом жилье.
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© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Жители дома на улице Маяковского в Батуми потребовали от мэрии предоставить им альтернативное жилье, так как после землетрясения на здании появились новые трещины.

Жители дома на улице Маяковского в Батуми потребовали от мэрии предоставить им альтернативное жилье, так как после землетрясения на здании появились новые трещины. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Жители дома на улице Маяковского в Батуми потребовали от мэрии предоставить им альтернативное жилье, так как после землетрясения на здании появились новые трещины.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Часть жильцов уже расселена по гостиницам и квартирам, половина еще остается в здании.

Часть жильцов уже расселена по гостиницам и квартирам, половина еще остается в здании. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Часть жильцов уже расселена по гостиницам и квартирам, половина еще остается в здании.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Дом не только аварийный, к нему, как видно на фото, еще была сделана пристройка какое-то время назад. Такие пристройки часто делали в прежние годы в Грузии в разных городах, значительно увеличивая тем самым жилплощадь.

Дом не только аварийный, к нему, как видно на фото, еще была сделана пристройка какое-то время назад. Такие пристройки часто делали в прежние годы в Грузии в разных городах, значительно увеличивая тем самым жилплощадь. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Дом не только аварийный, к нему, как видно на фото, еще была сделана пристройка какое-то время назад. Такие пристройки часто делали в прежние годы в Грузии в разных городах, значительно увеличивая тем самым жилплощадь.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Сделанная пристройка вовсе не помогла укрепить конструкцию здания, которое в последние годы стало разрушаться.

Сделанная пристройка вовсе не помогла укрепить конструкцию здания, которое в последние годы стало разрушаться. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Сделанная пристройка вовсе не помогла укрепить конструкцию здания, которое в последние годы стало разрушаться.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Жильцы дома утверждают, что сегодня проживать в этом здании небезопасно.

Жильцы дома утверждают, что сегодня проживать в этом здании небезопасно. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Жильцы дома утверждают, что сегодня проживать в этом здании небезопасно.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Подъезд и лестничные клетки, несмотря на современные ремонты в приватизированных квартирах, находятся в плачевном состоянии.

Подъезд и лестничные клетки, несмотря на современные ремонты в приватизированных квартирах, находятся в плачевном состоянии. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Подъезд и лестничные клетки, несмотря на современные ремонты в приватизированных квартирах, находятся в плачевном состоянии.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Сам дом снаружи тоже не внушает оптимизма. Хотя эти пристройки были сделаны самими жильцами в прежние годы.

Сам дом снаружи тоже не внушает оптимизма. Хотя эти пристройки были сделаны самими жильцами в прежние годы. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Сам дом снаружи тоже не внушает оптимизма. Хотя эти пристройки были сделаны самими жильцами в прежние годы.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Внутри подъездов стены просто страшные. Представители мэрии Батуми уже побывали в доме и пообещали жильцам временное жилье, пока вопрос с их расселением не будет окончательно решен.

Внутри подъездов стены просто страшные. Представители мэрии Батуми уже побывали в доме и пообещали жильцам временное жилье, пока вопрос с их расселением не будет окончательно решен. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Внутри подъездов стены просто страшные. Представители мэрии Батуми уже побывали в доме и пообещали жильцам временное жилье, пока вопрос с их расселением не будет окончательно решен.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии, где их тысячи. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.

Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии, где их тысячи. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Проблема аварийных домов очень остро строит в Грузии, где их тысячи. Ситуация ухудшилась после недавнего землетрясения, в эпицентре которого были толчки магнитудой 6,2. В разных городах Грузии трясло с силой 3-4 балла.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Согласно программе "Батуми без аварийных домов" до 2025 года планируется предоставление нового жилья трем тысячам семей.

Согласно программе &quot;Батуми без аварийных домов&quot; до 2025 года планируется предоставление нового жилья трем тысячам семей. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Согласно программе "Батуми без аварийных домов" до 2025 года планируется предоставление нового жилья трем тысячам семей.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее уязвимых зданиях.

Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее уязвимых зданиях. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Батумские власти обещают, что на месте старых аварийных зданий появятся новые. На первом этапе программа расселения коснется 70 семей, проживающих в наиболее уязвимых зданиях.

© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (около 30 млн долларов).

Стоимость программы &quot;Батуми без авариных домов&quot; составляет 90 миллионов лари (около 30 млн долларов). - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan

Стоимость программы "Батуми без авариных домов" составляет 90 миллионов лари (около 30 млн долларов).

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