https://sputnik-georgia.ru/20220215/nas-ne-slomat---reaktsiya-oppozitsionera-na-lishenie-deputatskogo-mandata-264472113.html

"Нас не сломать" - реакция оппозиционера на лишение депутатского мандата

"Нас не сломать" - реакция оппозиционера на лишение депутатского мандата

Причиной досрочного прекращения полномочий Джапаридзе стал приговор суда 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе назвал несправедливым решение парламента в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий.За лишение мандата Джапаридзе проголосовало 77 депутатов против 37. Причиной досрочного прекращения полномочий Джапаридзе стал приговор суда. Помимо Джапаридзе, своих мандатов лишились еще двое оппозиционных депутатов - лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили и лидер партии "Дроа" Элене Хоштария.По его словам, решение суда, который признал Джапаридзе виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы, выходит за рамки правосудия и всех прецедентов."Задача была одна – навредить репутации, а затем ознаменовать все это тем, чтобы депутация "Грузинская мечты" использовала данное решение суда, чтобы прекратить мои депутатские полномочия. Безусловно, данное решение нас не сломает. Наоборот, это повышает нашу мотивацию, чтобы бороться за освобождение государства от захватчиков", - заявил Джапаридзе.Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank >>Джапаридзе был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Помимо оппозиционных депутатов, парламент лишил мандата бывшего спикера Каху Кучава. За этот вопрос проголосовали 78 депутатов против 5.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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