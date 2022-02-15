https://sputnik-georgia.ru/20220215/naznacheny-glavy-sluzhb-po-zaschite-lichnykh-dannykh-v-gruzii-264471255.html

Назначен глава Службы по защите личных данных в Грузии

Назначен глава Службы по защите личных данных в Грузии

Новые службы созданы в Грузии на базе Службы государственного инспектора, парламент принял решение в ускоренном режиме 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T20:34+0400

2022-02-15T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии утвердил главу Специальной следственной службы и главу Службы по защите персональных данных.Новой главой Службы по защите персональных данных парламент стала профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили, за которую проголосовали 77 депутатов.Она приступит к исполнению своих обязанностей с 1 марта, и ее служба будет заниматься защитой личных данных граждан, а также получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Госинспектор против парламента Грузии: Конституционный суд дал ход делу >>Что касается поста главы Специальной следственной службы, то его по решению депутатов занял начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе. За него проголосовали 76 депутатов.Он также приступит к работе с 1 марта, и в компетенцию его службы будет входить расследование преступлений чиновников, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новые службы созданы в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, служба государственного инспектора, парламент грузии