https://sputnik-georgia.ru/20220215/parlament-gruzii-vyberet-novogo-predsedatelya-tsik-264441297.html

Парламент Грузии выберет нового председателя ЦИК

Парламент Грузии выберет нового председателя ЦИК

Согласно регламенту, председателем ЦИК становится кандидат, который получит поддержку 2/3 из списочного состава парламента 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T10:07+0400

2022-02-15T10:07+0400

2022-02-15T10:07+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии во время пленарного заседания во вторник выберет председателя Центральной избирательной комиссии.На пост председателя претендуют два кандидата: действующий глава ЦИК Георгий Каландаришвили и исполнительный директор НПО "Платформа 2020" Тенгиз Тевзадзе.Несмотря на то, что парламентский комитет по юридическим вопросам одобрил, а парламентское большинство решило поддержать кандидатуру Георгия Каландаришвили, окончательное решение, кто станет главой ЦИК, будет принято в ходе пленарного заседания.Парламент назначит глав новых служб вместо Госинспектора во вторник >>Согласно регламенту, председателем ЦИК становится кандидат, который получит поддержку 2/3 списочного состава парламента, который на сегодняшний день представлен 147 депутатами.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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