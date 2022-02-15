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Парламент Грузии выберет нового председателя ЦИК
Парламент Грузии выберет нового председателя ЦИК
Согласно регламенту, председателем ЦИК становится кандидат, который получит поддержку 2/3 из списочного состава парламента 15.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-15T10:07+0400
2022-02-15T10:07+0400
2022-02-15T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии во время пленарного заседания во вторник выберет председателя Центральной избирательной комиссии.На пост председателя претендуют два кандидата: действующий глава ЦИК Георгий Каландаришвили и исполнительный директор НПО "Платформа 2020" Тенгиз Тевзадзе.Несмотря на то, что парламентский комитет по юридическим вопросам одобрил, а парламентское большинство решило поддержать кандидатуру Георгия Каландаришвили, окончательное решение, кто станет главой ЦИК, будет принято в ходе пленарного заседания.Парламент назначит глав новых служб вместо Госинспектора во вторник >>Согласно регламенту, председателем ЦИК становится кандидат, который получит поддержку 2/3 списочного состава парламента, который на сегодняшний день представлен 147 депутатами.Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, цик грузии, парламент грузии
Парламент Грузии выберет нового председателя ЦИК
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Согласно регламенту, председателем ЦИК становится кандидат, который получит поддержку 2/3 из списочного состава парламента
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Парламент Грузии во время пленарного заседания во вторник выберет председателя Центральной избирательной комиссии.
На пост председателя претендуют два кандидата: действующий глава ЦИК Георгий Каландаришвили и исполнительный директор НПО "Платформа 2020" Тенгиз Тевзадзе.
Несмотря на то, что парламентский комитет по юридическим вопросам одобрил, а парламентское большинство решило поддержать кандидатуру Георгия Каландаришвили, окончательное решение, кто станет главой ЦИК, будет принято в ходе пленарного заседания.
Согласно регламенту, председателем ЦИК становится кандидат, который получит поддержку 2/3 списочного состава парламента, который на сегодняшний день представлен 147 депутатами.
Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов.
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